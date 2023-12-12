Александру Ширыкалову прочат пост спикера думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместителю секретаря «Единой России» в ЯНАО Александру Ширыкалову прочат пост спикера думы Салехарда вместо Владимира Мартынюка, не собирающегося повторно баллотироваться на эту должность. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«Александр Ширыкалов может стать следующим председателем думы Салехарда», — сообщил источник. Ранее он руководил ямальским исполкомом партии, а с 2016 по 2021 год был депутатом Тюменской облдумы.

Инсайдеры отмечают, что на этот пост также рассматривают кандидатуру действующего депутата гордумы Вадима Кугаевского — временно исполняющего обязанности главы депутатской фракции «Единой России». «Но это запасной вариант», — добавил источник.

В администрации Салехарда агентству ответили, что нового председателя изберут после выборов. «Председателем городской думы является Мартынюк Владимир Константинович. Полномочия представительного органа города Салехарда актуальны до сентября 2024 года. После проведения выборов, избрания нового состава депутаты на первом заседании изберут председателя гордумы», — прокомментировали в мэрии.

Источники URA.RU сообщали, что председатель думы Салехарда Владимир Мартынюк не намерен баллотироваться на выборах в 2024 году. Отмечалось, что он не уйдет без подготовленной смены.