Слухи ЯНАО: Артюхов требует креатива

Об отставке спикера думы, новой тактике эсеров и сверхзадаче для мэров. Выпуск 1052

08 декабря 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов требует от мэров креативного подхода к работе. А ему самому окружение намекает о необходимости апгрейда лучшего концертного зала региона: к этому обязывают грандиозные планы властей. Пока один ямальский мэр устраивает взбучки коммунальщикам, его коллега взращивает монополиста среди управляющих компаний. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете: зачем депутату гордумы понадобилась работа и что за сверхзадачу предстоит решать муниципалитетам. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Дмитрий Артюхов уверен, что фестиваль классической музыки буде организован на высшем уровне Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Артюхову намекают на новый проект Слухачи во власти рассказывают, будто губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову рано или поздно придется прислушаться к разговорам о том, что региону нужна будет хоть небольшая, но собственная филармония. «Пока в столице Ямала в многофункциональном режиме для этого лучше всего подходит здание окружного КДЦ. Даже строить ничего не надо — сделать небольшой апгрейд, и все. А то как бы на международные конкурсы курс держим, а у нас только концертный зал есть на 700 мест. Это не так уж много, если собирать гостей и участников со всего мира планируем», — передают собеседники …, а мэры креативят с форматами По рассказам инсайдеров в истеблишменте, губернатор Дмитрий Артюхов требует от глав муниципалитетов максимально креативно подходить к вопросу проведения прямых линий. В результате последние полгода едва ли не каждый эфир глав преподносит сюрпризы. «Так, глава Губкинского Андрей Бандурко отвечал на вопросы горожан в полумраке, под шум ливня и сполохи молний, Иван Сакал из Приуралья устроил розыгрыш сувениров, а мэр окружной столицы Алексей Титовский показал высший пилотаж, анонсировав „Праздник двор“, на котором будет общаться с горожанами. Хорошо еще, что к выходным относительно потеплело, а то замерли бы и глава, и гости», — делятся слухачи. Муниципалитетам поставили сверхзадачу Слухачи в политэлитах рассказывают, что с началом президентской гонки в городах ЯНАО придется в очередной раз решать задачу — как выполнить план по размещению баннеров, в условиях северных цен и отсутствия соответствующих им бюджетов. «Говорят, в Ноябрьске, Салехарде и Новом Уренгое с этим будут определенные проблемы. Места для размещения наружной агитации мало, цены высокие, да к тому же рекламные площади будут заняты до конца месяца. Как будут договариваться и какие рычаги врубать — никого сверху не интересует. Поставили сроки — извольте выполнять», — досадуют информаторы. Руководство по уборке снега Алексей Титовский перевел в ручной режим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Титовский наказал коммунальщика… Инсайдеры в курилке городской администрации Салехарда шепчутся, что глава города Алексей Титовский устроил выволочку руководителю дирекции единого заказчика Степану Федченко. «Под директором СДЕЗа закачалось кресло. Не привыкший выносить сор из управленческой избы Титовский серьезно „взгрел“ своего подчиненного за проблемы с уборкой снега и не намерен дальше терпеть такое положение вещей. Ситуация стала налаживаться, но, но как говорят, это результат, который в ручном режиме обеспечил лично мэр», — передают болтуны. …а Сакал лишил народ альтернативы Жители Аксарки возмущены, что в райцентре УК «ЭП Приуралья» забрала под свое управление большинство многоквартирных домов. «Администрация передала дома под управление компании, а мы договор с ними не заключали. Неужели Иван Сакал взращивает компанию-монополиста? В эфире он предложил альтернативу, брать дома под непосредственное управление, вот только возможность такая появится как минимум через год», — возмущаются приуральцы. За место главстроителя Салехарда началась борьба В окружной столице, похоже, определились с назначением на должность директора департамента капитального строительства, архитектуры и земельных отношений. «Место управленческого долгожителя Сергея Егорова, ушедшего на пенсию, может занять Сергей Тарасов — начальник управления земельного строительства этого же департамента или же Сергей Кучер — возглавляет управление ЖКХ, хотя по основному направлению и профессии — строитель. Уже в начале 2024 будут назначения и кадровые перестановки», — сообщили инсайдеры. Отсутствие зарплаты может повлиять на карьеру перспективного единоросса Фото: Илья Московец © URA.RU Депутату нужна работа В истеблишменте ЯНАО ходят слухи будто депутат гордумы Салехарда единоросс Роман Арефьев остро нуждается в трудоустройстве. «Арефьев как депутат зарплату не получает, является самозанятым. У него, конечно, есть свои фонды, однако его политическая активность не оставляет ему времени на то, чтобы жить в режиме „сколько заработал — столько и получил“. Партийного активиста надо бы пристроить куда-нибудь, где бы он и политической деятельностью мог заниматься, и зарплату получать. А то, глядишь, надоест ему, пойдет денежную работу сам искать, и потеряем тогда молодого и перспективного политика», — рассказывают инсайдеры. Прокуроры ждут обвинительных приговоров В коридорах прокуратуры уверены, что приговор по делу Вячеслава Кима станет хорошим примером рассмотрения уголовных дел и судебным прецедентом и, который приведет к положительному исходу и в других делах. «Кима признали виновным в покушении на мошенничество, хотя само деяние и не было доведено до конца, он получил реальный срок. Так что, теперь есть основания считать, что судьи внимательнее отнесутся и к другим процессам, например, к делу Игоря Боркуна, который тоже не был задержан с поличным», — считают в прокуратуре. …а судьи — кадровых решений В судейском сообществе Салехарда гадают, утвердят ли федеральные власти судью окружного суда Данила Яковлева в должности председателя. «Скорее всего, Яковлев на место председателя уже не вернется. На место зама председателя горсуда Салехарда уже рекомендована Оксана Тихонова, правда от рекомендации до назначения и полгода может пройти», — переговариваются судьи. Владимир Мартынюк готов к выходу на пенсию Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Ветеран ямальской политики собрался на пенсию В политтусовке говорят, будто дума столицы ЯНАО готовятся к смене спикера, так как действующий глава собрания депутатов Салехарда Владимир Мартынюк не намерен баллотироваться на выборах в 2024 году. «Все максимальные надбавки к пенсионному стажу у политика давно выработаны. Сейчас стоит вопрос только в том, чтобы не уходить без подготовленной смены. Но кто будет преемником, говорить пока рано», — рассказывают инсайдеры. Эсеры пробуют новую тактику Ямальские эсеры планируют усилиться за счет беспартийных сторонников. Как сообщают источники «ПиГ», региональное отделение «Справедливой России» намерено активно привлекать граждан к партийным проектам, не настаивая при этом на их членстве. «Глава реготделения Лазарев именно с этой целью в настоящее время совершает объезд муниципалитетов. В его планах — посетить максимальное число территорий и убедиться в том, что план рабочий. Но информацию надо успеть собрать до 23 декабря — на это время в Москве назначен всероссийский съезд партии», — уточняют собеседники. В Ноябрьске могут появиться обманутые дольщики В городских надзорных структурах полагают, что жильцы успевшего стать скандальным дома № 35 по улице Космонавтов нашли мощный аргумент в борьбе со строящейся рядом многоэтажкой. «Председатель ЖСК „Старт“ Иван Русин принял решение о снижении этажности постройки, которая возводится в нарушение градостроительных норм. В таком случае, как он намерен объяснить потерю пары десятков квартир на выпадающих верхних этажах? За них разве не внесены деньги дольщиками? Похоже, опять будет скандал», — предполагают собеседники. До жильцов многострадального дома выводы комиссий не доходят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разрушающийся дом скрывают от горожан Жители Губкинского удивляются, почему никого не волнует судьба разрушающегося многоквартирника в 12-м микрорайоне. «Что происходит, какие оценки состоянию дома и кто дает — никто не может сказать. Пошли новые трещины, потрескались окна. Писали руководителю национального комитета общественного контроля по ЯНАО Игорю Белинскому заявление, оттуда прислали комиссию, когда никого дома не было. Из соцсетей только официальную информацию и узнаем», — удивляются горожане. Самозанятые остаются без оплаты… В бизнес-сообществе ходят слухи о назревающем скандале: строительно-монтажная компания якобы нелегально использует труд самозанятых, а потом отказывает им в выплатах. «Генеральный подрядчик ПАО „АК ВНЗМ“ намеренно не производит оплату за ранее выполненные работы организациям и индивидуальным предпринимателям. Субподрядные организации становятся банкротами. Специалисты добросовестно и в срок выполняют свою работу в полном объеме, но вместо оплаты труда получают потерю денег и рабочих мест», — болтают слухачи. ….а рабочие — без компенсаций Инсайдеры на предприятиях рассказывают, что предприятие по добыче полезных ископаемых в Лабытнанги якобы не компенсирует работникам положенные им расходы за проезд к месту отпуска. «Уже три месяца в компании „Андезит“ сотрудникам не выплачивают деньги за льготный проезд в отпуск. Руководство будто не дает никаких сроков, откладывает выплату на потом. И раньше с этим были проблемы, в полном объеме выплаты не поступали. Многие рассчитывали на возврат хотя бы к Новому году, но этого так и не происходит!» — негодуют собеседники. Ряд отраслей спасается только трудом мигрантов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мигрантов спас кадровый голод Знающие ситуацию на рынке труда чиновники не удивляются тому, что власти ЯНАО поддержали мигрантов, отказавшись вводить запрет на работу в такси, как это сделали другие регионы. «Дело отнюдь не в благоприятном климате для иностранных специалистов в ЯНАО. Правда куда банальнее. Рабочих рук откровенно не хватает. Если еще и мигрантов в труде ограничить, кто вас возить будет? На Ямале любые работники на вес золота, если они добросовестно свои обязанности исполняют. Зря что ли здесь и платят лучше, чем в остальных регионах?» — рассуждают собеседники. Управляющей компании прочат банкротство Источники на местах рассказывают, будто управляющая компания в Новом Уренгое имеет большой долг перед ресурсоснабжающей организацией. «„Уренгойжилсервис“ задолжали крупную сумму РСО. Такими темпами их признают банкротами, а Краснокутского по судам затаскают. Сейчас в цехах отопления нет, рабочие мерзнут. Руководство говорит, что за теплоснабжение заплатить не могут, денег нет! Нормальных условий труда нет, но отпускать сотрудников домой пораньше начальники отказываются. Коллектив подумывает, чтобы обратиться в трудовую инспекцию», — рассказывают инсайдеры. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов требует от мэров креативного подхода к работе. А ему самому окружение намекает о необходимости апгрейда лучшего концертного зала региона: к этому обязывают грандиозные планы властей. Пока один ямальский мэр устраивает взбучки коммунальщикам, его коллега взращивает монополиста среди управляющих компаний. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете: зачем депутату гордумы понадобилась работа и что за сверхзадачу предстоит решать муниципалитетам. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхову намекают на новый проект Слухачи во власти рассказывают, будто губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову рано или поздно придется прислушаться к разговорам о том, что региону нужна будет хоть небольшая, но собственная филармония. «Пока в столице Ямала в многофункциональном режиме для этого лучше всего подходит здание окружного КДЦ. Даже строить ничего не надо — сделать небольшой апгрейд, и все. А то как бы на международные конкурсы курс держим, а у нас только концертный зал есть на 700 мест. Это не так уж много, если собирать гостей и участников со всего мира планируем», — передают собеседники …, а мэры креативят с форматами По рассказам инсайдеров в истеблишменте, губернатор Дмитрий Артюхов требует от глав муниципалитетов максимально креативно подходить к вопросу проведения прямых линий. В результате последние полгода едва ли не каждый эфир глав преподносит сюрпризы. «Так, глава Губкинского Андрей Бандурко отвечал на вопросы горожан в полумраке, под шум ливня и сполохи молний, Иван Сакал из Приуралья устроил розыгрыш сувениров, а мэр окружной столицы Алексей Титовский показал высший пилотаж, анонсировав „Праздник двор“, на котором будет общаться с горожанами. Хорошо еще, что к выходным относительно потеплело, а то замерли бы и глава, и гости», — делятся слухачи. Муниципалитетам поставили сверхзадачу Слухачи в политэлитах рассказывают, что с началом президентской гонки в городах ЯНАО придется в очередной раз решать задачу — как выполнить план по размещению баннеров, в условиях северных цен и отсутствия соответствующих им бюджетов. «Говорят, в Ноябрьске, Салехарде и Новом Уренгое с этим будут определенные проблемы. Места для размещения наружной агитации мало, цены высокие, да к тому же рекламные площади будут заняты до конца месяца. Как будут договариваться и какие рычаги врубать — никого сверху не интересует. Поставили сроки — извольте выполнять», — досадуют информаторы. Титовский наказал коммунальщика… Инсайдеры в курилке городской администрации Салехарда шепчутся, что глава города Алексей Титовский устроил выволочку руководителю дирекции единого заказчика Степану Федченко. «Под директором СДЕЗа закачалось кресло. Не привыкший выносить сор из управленческой избы Титовский серьезно „взгрел“ своего подчиненного за проблемы с уборкой снега и не намерен дальше терпеть такое положение вещей. Ситуация стала налаживаться, но, но как говорят, это результат, который в ручном режиме обеспечил лично мэр», — передают болтуны. …а Сакал лишил народ альтернативы Жители Аксарки возмущены, что в райцентре УК «ЭП Приуралья» забрала под свое управление большинство многоквартирных домов. «Администрация передала дома под управление компании, а мы договор с ними не заключали. Неужели Иван Сакал взращивает компанию-монополиста? В эфире он предложил альтернативу, брать дома под непосредственное управление, вот только возможность такая появится как минимум через год», — возмущаются приуральцы. За место главстроителя Салехарда началась борьба В окружной столице, похоже, определились с назначением на должность директора департамента капитального строительства, архитектуры и земельных отношений. «Место управленческого долгожителя Сергея Егорова, ушедшего на пенсию, может занять Сергей Тарасов — начальник управления земельного строительства этого же департамента или же Сергей Кучер — возглавляет управление ЖКХ, хотя по основному направлению и профессии — строитель. Уже в начале 2024 будут назначения и кадровые перестановки», — сообщили инсайдеры. Депутату нужна работа В истеблишменте ЯНАО ходят слухи будто депутат гордумы Салехарда единоросс Роман Арефьев остро нуждается в трудоустройстве. «Арефьев как депутат зарплату не получает, является самозанятым. У него, конечно, есть свои фонды, однако его политическая активность не оставляет ему времени на то, чтобы жить в режиме „сколько заработал — столько и получил“. Партийного активиста надо бы пристроить куда-нибудь, где бы он и политической деятельностью мог заниматься, и зарплату получать. А то, глядишь, надоест ему, пойдет денежную работу сам искать, и потеряем тогда молодого и перспективного политика», — рассказывают инсайдеры. Прокуроры ждут обвинительных приговоров В коридорах прокуратуры уверены, что приговор по делу Вячеслава Кима станет хорошим примером рассмотрения уголовных дел и судебным прецедентом и, который приведет к положительному исходу и в других делах. «Кима признали виновным в покушении на мошенничество, хотя само деяние и не было доведено до конца, он получил реальный срок. Так что, теперь есть основания считать, что судьи внимательнее отнесутся и к другим процессам, например, к делу Игоря Боркуна, который тоже не был задержан с поличным», — считают в прокуратуре. …а судьи — кадровых решений В судейском сообществе Салехарда гадают, утвердят ли федеральные власти судью окружного суда Данила Яковлева в должности председателя. «Скорее всего, Яковлев на место председателя уже не вернется. На место зама председателя горсуда Салехарда уже рекомендована Оксана Тихонова, правда от рекомендации до назначения и полгода может пройти», — переговариваются судьи. Ветеран ямальской политики собрался на пенсию В политтусовке говорят, будто дума столицы ЯНАО готовятся к смене спикера, так как действующий глава собрания депутатов Салехарда Владимир Мартынюк не намерен баллотироваться на выборах в 2024 году. «Все максимальные надбавки к пенсионному стажу у политика давно выработаны. Сейчас стоит вопрос только в том, чтобы не уходить без подготовленной смены. Но кто будет преемником, говорить пока рано», — рассказывают инсайдеры. Эсеры пробуют новую тактику Ямальские эсеры планируют усилиться за счет беспартийных сторонников. Как сообщают источники «ПиГ», региональное отделение «Справедливой России» намерено активно привлекать граждан к партийным проектам, не настаивая при этом на их членстве. «Глава реготделения Лазарев именно с этой целью в настоящее время совершает объезд муниципалитетов. В его планах — посетить максимальное число территорий и убедиться в том, что план рабочий. Но информацию надо успеть собрать до 23 декабря — на это время в Москве назначен всероссийский съезд партии», — уточняют собеседники. В Ноябрьске могут появиться обманутые дольщики В городских надзорных структурах полагают, что жильцы успевшего стать скандальным дома № 35 по улице Космонавтов нашли мощный аргумент в борьбе со строящейся рядом многоэтажкой. «Председатель ЖСК „Старт“ Иван Русин принял решение о снижении этажности постройки, которая возводится в нарушение градостроительных норм. В таком случае, как он намерен объяснить потерю пары десятков квартир на выпадающих верхних этажах? За них разве не внесены деньги дольщиками? Похоже, опять будет скандал», — предполагают собеседники. Разрушающийся дом скрывают от горожан Жители Губкинского удивляются, почему никого не волнует судьба разрушающегося многоквартирника в 12-м микрорайоне. «Что происходит, какие оценки состоянию дома и кто дает — никто не может сказать. Пошли новые трещины, потрескались окна. Писали руководителю национального комитета общественного контроля по ЯНАО Игорю Белинскому заявление, оттуда прислали комиссию, когда никого дома не было. Из соцсетей только официальную информацию и узнаем», — удивляются горожане. Самозанятые остаются без оплаты… В бизнес-сообществе ходят слухи о назревающем скандале: строительно-монтажная компания якобы нелегально использует труд самозанятых, а потом отказывает им в выплатах. «Генеральный подрядчик ПАО „АК ВНЗМ“ намеренно не производит оплату за ранее выполненные работы организациям и индивидуальным предпринимателям. Субподрядные организации становятся банкротами. Специалисты добросовестно и в срок выполняют свою работу в полном объеме, но вместо оплаты труда получают потерю денег и рабочих мест», — болтают слухачи. ….а рабочие — без компенсаций Инсайдеры на предприятиях рассказывают, что предприятие по добыче полезных ископаемых в Лабытнанги якобы не компенсирует работникам положенные им расходы за проезд к месту отпуска. «Уже три месяца в компании „Андезит“ сотрудникам не выплачивают деньги за льготный проезд в отпуск. Руководство будто не дает никаких сроков, откладывает выплату на потом. И раньше с этим были проблемы, в полном объеме выплаты не поступали. Многие рассчитывали на возврат хотя бы к Новому году, но этого так и не происходит!» — негодуют собеседники. Мигрантов спас кадровый голод Знающие ситуацию на рынке труда чиновники не удивляются тому, что власти ЯНАО поддержали мигрантов, отказавшись вводить запрет на работу в такси, как это сделали другие регионы. «Дело отнюдь не в благоприятном климате для иностранных специалистов в ЯНАО. Правда куда банальнее. Рабочих рук откровенно не хватает. Если еще и мигрантов в труде ограничить, кто вас возить будет? На Ямале любые работники на вес золота, если они добросовестно свои обязанности исполняют. Зря что ли здесь и платят лучше, чем в остальных регионах?» — рассуждают собеседники. Управляющей компании прочат банкротство Источники на местах рассказывают, будто управляющая компания в Новом Уренгое имеет большой долг перед ресурсоснабжающей организацией. «„Уренгойжилсервис“ задолжали крупную сумму РСО. Такими темпами их признают банкротами, а Краснокутского по судам затаскают. Сейчас в цехах отопления нет, рабочие мерзнут. Руководство говорит, что за теплоснабжение заплатить не могут, денег нет! Нормальных условий труда нет, но отпускать сотрудников домой пораньше начальники отказываются. Коллектив подумывает, чтобы обратиться в трудовую инспекцию», — рассказывают инсайдеры. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.