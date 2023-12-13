Сбежавшему гендиректору «Ленфильма» нашли замену

13 декабря 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

В «Ленфильме» не знают, куда пропал Федор Щербаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудников «Ленфильма» уведомили о том, что на место гендиректора Федора Щербакова (он же основатель и владелец федерального медиахолдинга 1MI) назначили временно исполняющего обязанности. Им стал Алексей Тратников, который в некоторых документах фигурировал как заместитель. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к «Ленфильму». «Сотрудникам „Ленфильма“ недавно пришло оповещение, что с 6 по 29 декабря врио гендиректора является Алексей Егорович Тратников. Что будет потом, неизвестно. Федор Щербаков по-прежнему на больничном, где именно он его проводит — никто не знает. Он живет же в Москве, приезжал к нам раз в две-три недели. Последний раз был примерно месяц назад», — сообщил источник. Директор по стратегическим коммуникациям 1MI, советник генерального директора киностудии «Ленфильм» Юлия Фотченко заявляла URA.RU, что Шербаков находился в отпуске с 25 по 29 октября. С 16 ноября, по ее словам, он пребывает на больничном, но работает удаленно. Как ранее сообщили источники URA.RU, близкие к медиаменеджеру, Щербаков покинул Россию, так как ему грозило уголовное преследование. Он уехал в Турцию. Случилось это после ареста пиарщика Антона Сафонова, с которым его связывают совместные проекты. Задержанный проходит по делу о вымогательстве у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко. Следствие предполагает, что Сафонов требовал два миллиона рублей в обмен на отказ опубликовывать компромат в telegram-канале «Небрехня». Арестованного с Щербаковым связывает как раз этот канал, а также «Временное правительство», плюс соучредительство в ООО «Диджитал софт». По данным telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», Сафонов вымогал деньги и у главы «Россетей» Андрея Рюмина. По словам источников URA.RU, эту кампанию тогда как раз развернул Щербаков. Медиаменеджер потерял многомиллионные контракты по пиару «Россетей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудников «Ленфильма» уведомили о том, что на место гендиректора Федора Щербакова (он же основатель и владелец федерального медиахолдинга 1MI) назначили временно исполняющего обязанности. Им стал Алексей Тратников, который в некоторых документах фигурировал как заместитель. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к «Ленфильму». «Сотрудникам „Ленфильма“ недавно пришло оповещение, что с 6 по 29 декабря врио гендиректора является Алексей Егорович Тратников. Что будет потом, неизвестно. Федор Щербаков по-прежнему на больничном, где именно он его проводит — никто не знает. Он живет же в Москве, приезжал к нам раз в две-три недели. Последний раз был примерно месяц назад», — сообщил источник. Директор по стратегическим коммуникациям 1MI, советник генерального директора киностудии «Ленфильм» Юлия Фотченко заявляла URA.RU, что Шербаков находился в отпуске с 25 по 29 октября. С 16 ноября, по ее словам, он пребывает на больничном, но работает удаленно. Как ранее сообщили источники URA.RU, близкие к медиаменеджеру, Щербаков покинул Россию, так как ему грозило уголовное преследование. Он уехал в Турцию. Случилось это после ареста пиарщика Антона Сафонова, с которым его связывают совместные проекты. Задержанный проходит по делу о вымогательстве у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко. Следствие предполагает, что Сафонов требовал два миллиона рублей в обмен на отказ опубликовывать компромат в telegram-канале «Небрехня». Арестованного с Щербаковым связывает как раз этот канал, а также «Временное правительство», плюс соучредительство в ООО «Диджитал софт». По данным telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», Сафонов вымогал деньги и у главы «Россетей» Андрея Рюмина. По словам источников URA.RU, эту кампанию тогда как раз развернул Щербаков. Медиаменеджер потерял многомиллионные контракты по пиару «Россетей».