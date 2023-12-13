Сбежавшему гендиректору «Ленфильма» нашли замену

Сотрудников «Ленфильма» уведомили о том, что на место гендиректора Федора Щербакова (он же основатель и владелец федерального медиахолдинга 1MI) назначили временно исполняющего обязанности. Им стал Алексей Тратников, который в некоторых документах фигурировал как заместитель. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к «Ленфильму».
«Сотрудникам „Ленфильма“ недавно пришло оповещение, что с 6 по 29 декабря врио гендиректора является Алексей Егорович Тратников. Что будет потом, неизвестно. Федор Щербаков по-прежнему на больничном, где именно он его проводит — никто не знает. Он живет же в Москве, приезжал к нам раз в две-три недели. Последний раз был примерно месяц назад», — сообщил источник.
Директор по стратегическим коммуникациям 1MI, советник генерального директора киностудии «Ленфильм» Юлия Фотченко заявляла URA.RU, что Шербаков находился в отпуске с 25 по 29 октября. С 16 ноября, по ее словам, он пребывает на больничном, но работает удаленно.
Как ранее сообщили источники URA.RU, близкие к медиаменеджеру, Щербаков покинул Россию, так как ему грозило уголовное преследование. Он уехал в Турцию. Случилось это после ареста пиарщика Антона Сафонова, с которым его связывают совместные проекты. Задержанный проходит по делу о вымогательстве у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко. Следствие предполагает, что Сафонов требовал два миллиона рублей в обмен на отказ опубликовывать компромат в telegram-канале «Небрехня». Арестованного с Щербаковым связывает как раз этот канал, а также «Временное правительство», плюс соучредительство в ООО «Диджитал софт». По данным telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», Сафонов вымогал деньги и у главы «Россетей» Андрея Рюмина. По словам источников URA.RU, эту кампанию тогда как раз развернул Щербаков. Медиаменеджер потерял многомиллионные контракты по пиару «Россетей».
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