В социальном центре ЯНАО запустят продленку для пожилых и инвалидов

В центре «Доверие» в Салехарде организуют социальную продленку для ямальцев

13 декабря 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Пожилые ямальцы и дети с ОВЗ смогут находится в социальном центре Салехарда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в социальном центре «Доверие», который откроется в начале 2024 года, организуют продленки для пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в окружном департаменте социальной защиты населения во время пресс-конференции директора ведомства Оксаны Медынской. «Это касается тех пожилых северян, которые не могут в течение дня по каким-то причинам оставаться дома одни, при этом их родственникам надо заниматься делами, идти на работу. Мы предусматриваем временное размещение этих граждан в центре „Доверие“. Такая же услуга социальной продленки станет доступна и в отношении взрослых и детей-инвалидов». Ранее URA.RU сообщило о нововведениях в социальных программах для жителей ЯНАО. Новые соцпрограммы будут введены в работу с 1 января 2024 года.

В Салехарде (ЯНАО) в социальном центре «Доверие», который откроется в начале 2024 года, организуют продленки для пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в окружном департаменте социальной защиты населения во время пресс-конференции директора ведомства Оксаны Медынской. «Это касается тех пожилых северян, которые не могут в течение дня по каким-то причинам оставаться дома одни, при этом их родственникам надо заниматься делами, идти на работу. Мы предусматриваем временное размещение этих граждан в центре „Доверие“. Такая же услуга социальной продленки станет доступна и в отношении взрослых и детей-инвалидов». Ранее URA.RU сообщило о нововведениях в социальных программах для жителей ЯНАО. Новые соцпрограммы будут введены в работу с 1 января 2024 года.