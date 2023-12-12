12 декабря 2023

В социальном центре ЯНАО запустят продленку для пожилых и инвалидов

В центре «Доверие» в Салехарде организуют социальную продленку для ямальцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, инвалид, инвалид колясочник, инвалидное кресло
Пожилые ямальцы и дети с ОВЗ смогут находится в социальном центре Салехарда Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в социальном центре «Доверие», который откроется в начале 2024 года, организуют продленки для пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в окружном департаменте социальной защиты населения во время пресс-конференции директора ведомства Оксаны Медынской.

«Это касается тех пожилых северян, которые не могут в течение дня по каким-то причинам оставаться дома одни, при этом их родственникам надо заниматься делами, идти на работу. Мы предусматриваем временное размещение этих граждан в центре „Доверие“. Такая же услуга социальной продленки станет доступна и в отношении взрослых и детей-инвалидов».

Ранее URA.RU сообщило о нововведениях в социальных программах для жителей ЯНАО. Новые соцпрограммы будут введены в работу с 1 января 2024 года.

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В Салехарде (ЯНАО) в социальном центре «Доверие», который откроется в начале 2024 года, организуют продленки для пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в окружном департаменте социальной защиты населения во время пресс-конференции директора ведомства Оксаны Медынской. «Это касается тех пожилых северян, которые не могут в течение дня по каким-то причинам оставаться дома одни, при этом их родственникам надо заниматься делами, идти на работу. Мы предусматриваем временное размещение этих граждан в центре „Доверие“. Такая же услуга социальной продленки станет доступна и в отношении взрослых и детей-инвалидов». Ранее URA.RU сообщило о нововведениях в социальных программах для жителей ЯНАО. Новые соцпрограммы будут введены в работу с 1 января 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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