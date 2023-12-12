В социальном центре ЯНАО запустят продленку для пожилых и инвалидов

В Салехарде (ЯНАО) в социальном центре «Доверие», который откроется в начале 2024 года, организуют продленки для пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в окружном департаменте социальной защиты населения во время пресс-конференции директора ведомства Оксаны Медынской.
«Это касается тех пожилых северян, которые не могут в течение дня по каким-то причинам оставаться дома одни, при этом их родственникам надо заниматься делами, идти на работу. Мы предусматриваем временное размещение этих граждан в центре „Доверие“. Такая же услуга социальной продленки станет доступна и в отношении взрослых и детей-инвалидов».
Ранее URA.RU сообщило о нововведениях в социальных программах для жителей ЯНАО. Новые соцпрограммы будут введены в работу с 1 января 2024 года.
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