В КГБ Беларуси предупредили о готовящихся в Польше терактах в республике

КГБ Беларуси: семь групп из Польши готовят теракты в республике
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Польские хоругвеи планируют теракты в Беларуси Фото:

Семь групп в Польше готовят теракты на объектах в Беларуси. Об этом сообщил глава белорусского КГБ Иван Тертель.

«На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории», — приводит белорусское издание Белта слова главы КГБ. По его словам, наиболее агрессивная хоругвь в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ею руководит гражданин Беларуси 1991 года рождения под псевдонимом «Шляхтич», который обучался в Военной академии и убежал за границу.

Как подчеркнул Тертель, польские группы хотят совершить провокации «с применением методов 1939 года». Тогда, напомнил глава КГБ, «с провокации немцев с использованием польской формы начиналась Вторая мировая война».

В последние месяцы ухудшается ситуация на границе Польши и Беларуси. Например, в сентябре польский вертолет нарушил границу республики. В Китае заявили, что Варшава планирует захватить Беларусь и Литву, чтобы вернуть свои территории.

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Семь групп в Польше готовят теракты на объектах в Беларуси. Об этом сообщил глава белорусского КГБ Иван Тертель. «На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории», — приводит белорусское издание Белта слова главы КГБ. По его словам, наиболее агрессивная хоругвь в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ею руководит гражданин Беларуси 1991 года рождения под псевдонимом «Шляхтич», который обучался в Военной академии и убежал за границу. Как подчеркнул Тертель, польские группы хотят совершить провокации «с применением методов 1939 года». Тогда, напомнил глава КГБ, «с провокации немцев с использованием польской формы начиналась Вторая мировая война». В последние месяцы ухудшается ситуация на границе Польши и Беларуси. Например, в сентябре польский вертолет нарушил границу республики. В Китае заявили, что Варшава планирует захватить Беларусь и Литву, чтобы вернуть свои территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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