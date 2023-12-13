Работу курганских мусоровозов парализовал аномальный холод

У спецтехники регоператора были неполадки с гидравликой и шлангами (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

За несколько дней сильных морозов в Кургане на мусорных площадках скопились горы отходов из-за ограничений по эксплуатации мусоровозов. Часть спецтехники оказалась в ремонте. Об этом сообщается на сайте регионального оператора по обращению с ТКО в Курганской области ООО «Чистый город».

«С середины прошлой недели в Зауралье установилась аномально холодная погода. После ее прихода, к сожалению, с вывозом отходов возникли затруднения технического характера. Дело в том, что при эксплуатации в условиях низких температур мусоровозы имеют ограничения. В частности, при 28-30 градусах холода могут перемерзать гидравлические механизмы и шланги. Из-за этого часть машин встала на ремонт. В некоторых местах накопления отходов и ряде населенных пунктов возникло переполнение контейнеров», — объяснила заместитель директора ООО «Чистый город» Наталья Фомина.

Кроме выведенных из эксплуатации мусоровозов, повлияли на ситуацию и другие обстоятельства, связанные с морозами. По информации регоператора, крупногабаритная спецтехника не могла проехать к месту забора отходов во многих дворах и проездах из-за машин, которые автолюбители не смогли завести. Также, сообщает «Чистый город», на морозе у некоторых мусоровозов отказала гидравлика. В настоящий момент, по данным с сайта, техника, способная работать, направлена убирать места скопления отходов. «К выходным дням Курган, Шадринск и другие населенные пункты области будут очищены от мусора», — сообщила Наталья Фомина.

Ранее URA.RU писало, что в центре города Кургана во дворах у гимназии образовалась свалка отходов. Местные жители предположили, что регоператор не убирал мусор из-за морозов.