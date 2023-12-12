Тюменская область полностью обеспечит себя овощами

Тюменская область запустила четвертую очередь тепличного комплекса «ТюменьАгро»

13 декабря 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Тюменский тепличный комплекс будет производить до 40 тысяч тонн овощей в год Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области запустили четвертую очередь тепличного комплекса «ТюменьАгро», который, как предполагают специалисты, сможет полностью обеспечить регион томатами и огурцами. Об этом стало известно СМИ. «13 декабря начала работу четвертая очередь тепличного комплекса „ТюменьАгро“, благодаря которой предприятие сможет выйти на полную мощность. Это позволит Тюменской области полностью удовлетворить круглогодичную потребность в огурцах и томатах, а также существенно насытить этими овощами рынки ХМАО и ЯНАО», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на специалистов «Россельхозбанка». Строительство комплекса началось в 2015 году. Общая стоимость инвестпроекта составила более 16,7 млрд рублей. «Россельхозбанк» вложил в реализацию проекта 87% этой суммы. После запуска четвертой очереди тепличный комплекс сможет производить до 40 тысяч тонн овощей в год. Ранее агентство писало о том, что предприятие «ТюменьАгро», входящее в группу компаний «РОСТ», создаст в регионе 300 новых рабочих мест. Тепличный комплекс является крупнейшим на Урале и одним из самых крупных в стране.

В Тюменской области запустили четвертую очередь тепличного комплекса «ТюменьАгро», который, как предполагают специалисты, сможет полностью обеспечить регион томатами и огурцами. Об этом стало известно СМИ. «13 декабря начала работу четвертая очередь тепличного комплекса „ТюменьАгро“, благодаря которой предприятие сможет выйти на полную мощность. Это позволит Тюменской области полностью удовлетворить круглогодичную потребность в огурцах и томатах, а также существенно насытить этими овощами рынки ХМАО и ЯНАО», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на специалистов «Россельхозбанка». Строительство комплекса началось в 2015 году. Общая стоимость инвестпроекта составила более 16,7 млрд рублей. «Россельхозбанк» вложил в реализацию проекта 87% этой суммы. После запуска четвертой очереди тепличный комплекс сможет производить до 40 тысяч тонн овощей в год. Ранее агентство писало о том, что предприятие «ТюменьАгро», входящее в группу компаний «РОСТ», создаст в регионе 300 новых рабочих мест. Тепличный комплекс является крупнейшим на Урале и одним из самых крупных в стране.