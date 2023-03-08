Российский агропромышленный гигант создаст в Тюмени 300 новых рабочих мест

09 марта 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Расширение производства обойдется тепличному комплексу в 7 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тепличный комплекс «ТюменьАгро», входящий в группу компаний «РОСТ», создаст в регионе 300 новых рабочих мест, расширяя свое производство. Информация об этом содержится в перечне сопровождаемых инвестиционных проектов, размещенная на официальном сайте правительства Тюменской области. «Инвестор — ООО „Тепличный комбинат ТюменьАгро“, объем инвестиций в 2023 году — 6,8 млрд рублей. Цель инвестирования — четвертый этап строительства комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте. Планируется создание 300 рабочих мест», — говорится в документе. Известно, что на данный момент производство в трех первых очередях в тюменском Нариманово уже запущено. Тепличный комплекс является крупнейшим на Урале и одним из самых крупных в стране. При этом в торговых сетях Тюмени отмечают, что продукция производства «ТюменьАгро» обычно стоит дороже привозных огурцов и томатов. «Местные овощи всегда дороже импортных, это было во все годы и вряд ли что-то изменится», — пояснили URA.RU в одном из тюменских магазинов сети «Пятерочка». Агрономы связывают высокую стоимость местных овощей с небольшим, относительно импорта, объемом производства. На момент публикации официальный сайт тепличного комбината не работает, связаться с руководством компании или отправить официальный запрос не удалось. Ранее URA.RU рассказало, чем Тюмень привлекает инвесторов из других регионов России. Главный секрет — в финансовой безопасности Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тепличный комплекс «ТюменьАгро», входящий в группу компаний «РОСТ», создаст в регионе 300 новых рабочих мест, расширяя свое производство. Информация об этом содержится в перечне сопровождаемых инвестиционных проектов, размещенная на официальном сайте правительства Тюменской области. «Инвестор — ООО „Тепличный комбинат ТюменьАгро“, объем инвестиций в 2023 году — 6,8 млрд рублей. Цель инвестирования — четвертый этап строительства комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте. Планируется создание 300 рабочих мест», — говорится в документе. Известно, что на данный момент производство в трех первых очередях в тюменском Нариманово уже запущено. Тепличный комплекс является крупнейшим на Урале и одним из самых крупных в стране. При этом в торговых сетях Тюмени отмечают, что продукция производства «ТюменьАгро» обычно стоит дороже привозных огурцов и томатов. «Местные овощи всегда дороже импортных, это было во все годы и вряд ли что-то изменится», — пояснили URA.RU в одном из тюменских магазинов сети «Пятерочка». Агрономы связывают высокую стоимость местных овощей с небольшим, относительно импорта, объемом производства. На момент публикации официальный сайт тепличного комбината не работает, связаться с руководством компании или отправить официальный запрос не удалось. Ранее URA.RU рассказало, чем Тюмень привлекает инвесторов из других регионов России. Главный секрет — в финансовой безопасности Тюменской области.