На выполнение поручения Моора потратят миллионы рублей из бюджета

Тюменские власти заплатят миллионы за исследование потребностей рынка труда
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор на пресс-конференции в честь образования Тюменской области. Тюмень , моор александр
Подчиненным губернатора Моора нужно 10 месяцев для сбора и анализа нужных данных Фото:

Власти Тюменской области потратят 2,3 млн рублей на исследование, которое в будущем поможет улучшить ситуацию на рынке труда региона. Соответствующий тендер объявлен на сайте госзакупок. Ранее, в ходе своего послания, губернатор Александр Моор поручил замгубернатора Алексею Райдеру создать прогноз потребности региона в трудовых ресурсах.

«Выполнение работ по изучению перспективного развития рынка труда Тюменской области. Цель: выявление и анализ изменений и их причин для предупреждения негативных тенденций, а также прогнозирования развития и разработки мероприятий по улучшению ситуации. Начальная цена контракта: 2 366 791 рубль», — говорится в документации аукциона.

На работы исполнителю дадут 10 месяцев: он начнет в конце января и будет должен предоставить все данные к 31 октября 2024 года. В рамках исследования подрядчику предстоит узнать:

  • о потребности организаций в кадрах на ближайшие пять лет;
  • о том, каких специалистов в этот срок будут выпускать ссузы и вузы региона;
  • о потребностях бизнеса в сотрудниках рабочих специальностей на трехлетний срок;
  • о перспективе и количестве создаваемых рабочих мест.

После этого исполнитель проведет анализ и разработает рекомендации. Следуя им власти региона смогут создать условия, при которых на рынке труда восстановится баланс между спросом и предложением в трудовых ресурсах. В том числе — привлекаемых из-за рубежа.

Как ранее писало URA.RU, в ходе своего ежегодного послания губернатор Тюменской области Александр Моор поручил своему заму Алексею Райдеру составить прогноз ближайшей потребности региона в трудовых ресурсах. Это необходимо для расширения сети колледжей, техникумов и вузов, а также для понимания того, какие кадры они должны готовить.

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Власти Тюменской области потратят 2,3 млн рублей на исследование, которое в будущем поможет улучшить ситуацию на рынке труда региона. Соответствующий тендер объявлен на сайте госзакупок. Ранее, в ходе своего послания, губернатор Александр Моор поручил замгубернатора Алексею Райдеру создать прогноз потребности региона в трудовых ресурсах. «Выполнение работ по изучению перспективного развития рынка труда Тюменской области. Цель: выявление и анализ изменений и их причин для предупреждения негативных тенденций, а также прогнозирования развития и разработки мероприятий по улучшению ситуации. Начальная цена контракта: 2 366 791 рубль», — говорится в документации аукциона. На работы исполнителю дадут 10 месяцев: он начнет в конце января и будет должен предоставить все данные к 31 октября 2024 года. В рамках исследования подрядчику предстоит узнать: После этого исполнитель проведет анализ и разработает рекомендации. Следуя им власти региона смогут создать условия, при которых на рынке труда восстановится баланс между спросом и предложением в трудовых ресурсах. В том числе — привлекаемых из-за рубежа. Как ранее писало URA.RU, в ходе своего ежегодного послания губернатор Тюменской области Александр Моор поручил своему заму Алексею Райдеру составить прогноз ближайшей потребности региона в трудовых ресурсах. Это необходимо для расширения сети колледжей, техникумов и вузов, а также для понимания того, какие кадры они должны готовить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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