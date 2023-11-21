Александр Моор дал первое поручение в ходе своего послания

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил своему заму Алексею Райдеру создать прогноз потребности региона в трудовых ресурсах. Такое заявление глава области сделал в ходе своего ежегодного послания. Прогноз поможет понять, специалистов каких профессий должны готовить колледжи и вузы.
«Нужно расширять сеть колледжей, техникумов и вузов. Эту задачу бессмысленно решать без внятного запроса от работодателей. А его, к сожалению, не хватает. Поручаю заместителю губернатора Алексею Райдеру привлечь все необходимые подразделения правительства и представителей делового сообщества и составить обоснованный прогноз ближайшей потребности региона в трудовых ресурсах: по специальностям и группам», — заявил губернатор в ходе своего послания.
Он также добавил, что участие работодателей в данной деятельности не должно быть формальным. По словам губернатора, уклонения от этой работы власти не поймут.
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