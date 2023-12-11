В ХМАО из-за аномальных морозов задерживается вылет нескольких авиарейсов

В аэропорту Сургута из-за аномальных морозов в ХМАО задерживается вылет авиарейсов Utair. В справочной аэровокзала сообщили, что позже запланированного времени отправляются самолеты в Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, Белоярский и Челябинск.
«Задерживается отправление авиарейсов из Сургута в Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, Белоярский и Челябинск. При низкой температуре предполетная подготовка воздушного судна требует больше времени, поэтому самолеты вылетают позже», — сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта Сургута.
Задержка рейса до Челябинска составляет больше восьми часов: вместо 12:20 он вылетит в 18:30. Причиной, по информации аэропорта, является позднее прибытие судна.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Ханты-Мансийска задержали два рейса: в Сургут и в Санкт-Петербург. Самолеты вылетели с опозданием на четыре часа.
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