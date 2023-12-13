Российская армия взяла Марьинку: хронология боев и история города

Российские солдаты освободили Марьинку

13 декабря 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли Марьинку, но в МО не подтвердили Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ освободили город Марьинку (донецкое направление) и подняли над ним флаг. Об этом сообщают не только российские, но и украинские источники. Бои за город между Россией и Украиной шли практически с самого начала спецоперации. URA.RU рассказывает, как шли боевые действия за Марьинку, и чем важен сам город. Марьинка до СВО С 2014 года Марьинка оказалась в полосе фронта между силами Донецкой народной республики НР и ВСУ. Город подвергся многократным артобстрелам. В городе, по разным данным, сообщалось о сотнях погибших. Важность Марьинки Новость по теме В ДНР объяснили, чем Марьинка важна для российской армии Бои за город Марьинка, находящегося под Донецком, велись практически с начала СВО. По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, освобождение Марьинки позволит защитить сам Донецк от обстрелов. Город находится примерно в 30 километрах к юго-западу от него. Основная проблема Марьинки в том, что там бои велись фактически в городской застройке. Военкоры отмечали, что после взятия Марьинки ВС России выдвинутся в сторону города Курахово через Максимильяновку и Георгиевку. Курахово является крупным транспортным узлом Донбасса, который в настоящий момент находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). После освобождения Марьинка становится опорой для дальнейших действий российских войск, что что позволит передвинуть пункты управления вперед. По мнению военкора Александра Сладкова, взятие Марьинки психологически подавит украинские силы. Также это отразится на народных настроениях. Сам город в ходе боев значительно пострадал. Взятие города Информация о взятии Марьинки и поднятии там российского флага начала распространяться ближе к 16:00 (по Мск). За несколько часов до этого российские военкоры отмечали, что город практически под российским контролем. Официальных комментариев Минобороны РФ об освобождении Марьинки пока нет. Взяв Марьинку, армия России продвинулась на два километра к селу Победа, уточнили журналисты. Также ВС РФ двигаются в направлении Парасковеевки и Новомихайловки, подчеркнули авторы telеgram-канала «Военкоры русской весны». В ходе боев за город часть украинских боевиков была уничтожена. Другие были взяты в плен, подчеркнули военкоры. Журналист Борис Рожин в своем telegram-канале написал, что в Марьинке могут еще остаться до 2% украинских солдат. Украинские паблики отмечают, что ВС РФ захватили город, но при этом, по их словам, ВСУ «держат оборону на марьинском и авдеевском направлении». В настоящий момент российские войска укрепляют в Марьинке свои позиции, невзирая на обстрел со стороны противника. ВСУ удерживают лишь пару домов у западной границы города, отмечают российские военкоры. Кроме того, российские солдаты взяли украинский опорный пункт у Марьинки в ДНР — Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская». Об этом РИА Новости рассказал доброволец с позывным «Шахтер». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы РФ освободили город Марьинку (донецкое направление) и подняли над ним флаг. Об этом сообщают не только российские, но и украинские источники. Бои за город между Россией и Украиной шли практически с самого начала спецоперации. URA.RU рассказывает, как шли боевые действия за Марьинку, и чем важен сам город. С 2014 года Марьинка оказалась в полосе фронта между силами Донецкой народной республики НР и ВСУ. Город подвергся многократным артобстрелам. В городе, по разным данным, сообщалось о сотнях погибших. Бои за город Марьинка, находящегося под Донецком, велись практически с начала СВО. По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, освобождение Марьинки позволит защитить сам Донецк от обстрелов. Город находится примерно в 30 километрах к юго-западу от него. Основная проблема Марьинки в том, что там бои велись фактически в городской застройке. Военкоры отмечали, что после взятия Марьинки ВС России выдвинутся в сторону города Курахово через Максимильяновку и Георгиевку. Курахово является крупным транспортным узлом Донбасса, который в настоящий момент находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). После освобождения Марьинка становится опорой для дальнейших действий российских войск, что что позволит передвинуть пункты управления вперед. По мнению военкора Александра Сладкова, взятие Марьинки психологически подавит украинские силы. Также это отразится на народных настроениях. Сам город в ходе боев значительно пострадал. Информация о взятии Марьинки и поднятии там российского флага начала распространяться ближе к 16:00 (по Мск). За несколько часов до этого российские военкоры отмечали, что город практически под российским контролем. Официальных комментариев Минобороны РФ об освобождении Марьинки пока нет. Взяв Марьинку, армия России продвинулась на два километра к селу Победа, уточнили журналисты. Также ВС РФ двигаются в направлении Парасковеевки и Новомихайловки, подчеркнули авторы telеgram-канала «Военкоры русской весны». В ходе боев за город часть украинских боевиков была уничтожена. Другие были взяты в плен, подчеркнули военкоры. Журналист Борис Рожин в своем telegram-канале написал, что в Марьинке могут еще остаться до 2% украинских солдат. Украинские паблики отмечают, что ВС РФ захватили город, но при этом, по их словам, ВСУ «держат оборону на марьинском и авдеевском направлении». В настоящий момент российские войска укрепляют в Марьинке свои позиции, невзирая на обстрел со стороны противника. ВСУ удерживают лишь пару домов у западной границы города, отмечают российские военкоры. Кроме того, российские солдаты взяли украинский опорный пункт у Марьинки в ДНР — Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская». Об этом РИА Новости рассказал доброволец с позывным «Шахтер».