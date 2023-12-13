Делая аборт, нарушает ли женщина право ребенка на жизнь

Юрист Шаблинский: у женщины больше прав, чем у эмбриона

13 декабря 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Мировое сообщество пришло к компромиссу, что эмбрион можно считать человеком с 12 недель, сказал Илья Шаблинский Фото: Илья Московец © URA.RU Права женщины на неприкосновенность частной жизни преобладают над правом плода на жизнь, пока беременность не достигла срока в 12 недель. Об этом заявил доктор юридических наук, профессор конституционного и административного права ВШЭ Илья Шаблинский. В чем главная проблема спора вокруг абортов Новость по теме Адвокат Давтян: женщин хотят оставить без безопасных абортов «Тема юридического обоснования или запрета абортов, а также возможности для женщины прерывания беременности, остается спорной. Основная сложность состоит в том, что некоторые убеждены, что это задевает право еще не родившегося человека на жизнь. Спор состоит том, насколько применимы к праву женщины на аборт два конституционных права — на жизнь (в Конституции РФ 1993 года оно предусмотрено частью первой статьи 20) и на неприкосновенность частной жизни (часть первая статьи 23)», — сказал Илья Шаблинский. В большинстве стран мира нашли компромисс, отметил эксперт. «Сомнений в том, что женщина, делая аборт, реализует свое право на неприкосновенность частной жизни, у большинства юристов, и в частности, у меня, нет. На этом основываются все законы, допускающие аборт, действующие в подавляющем большинстве государств мира. Но можно ли говорить о нарушении права на жизнь еще нерожденного человека? Я признаю, что в случае с абортом, на той стадии, когда он, по законам большинства стран, не позже 12 недель от зачатия, праву женщины нужно отдавать приоритет перед правом эмбриона или плода», — отметил юрист Почему аборты продолжают запрещать Некоторые страны ставят в приоритет еще неродившегося человека, продолжил собеседник агентства. «Конституционный суд Польши в 2020 году постановил, что законодательное разрешение аборта по причине „тяжелого и необратимого дефекта плода или неизлечимого заболевания, угрожающего жизни плода“, является неконституционным. Почему он так решил? Потому что высказал точку зрения, согласно которой эмбрион с момента зачатия — это человек, а Конституция Польши защищает право на жизнь. Верховный Суд США в 2022 году уклонился от четкой юридической оценки, но твердо сказал, что право на аборт Конституцией США точно не предусмотрено. Это означало, что Штаты сами вправе теперь либо разрешать, либо запрещать аборты», — добавил специалист. Человек ли эмбрион Статья по теме Свердловская студентка сделала аборт, чтобы не оказаться на улице По мнению Шаблинского, эмбрион не является полноценным человеком. «Человеку принадлежит целый комплекс прав, а в данном случае речь идет только об одном праве — праве на жизнь. О других правах речь даже не может идти. И что значит „с момента зачатия“? С какого точно момента — оплодотворения яйцеклетки или прикрепления оплодотворенной яйцеклетки к стенке матки? Точного ответа нет. Право женщины, у которой могут быть очень разные социальные или биологические резоны избавляться от беременности, для меня важнее. Я — за то, чтобы предоставить женщине этот выбор. Но это и выбор, и большая ответственность», — подчеркнул юрист. При этом сейчас существует компромисс в вопросе, когда плод становится человеком. «До 12 недель эмбрион признается еще не имеющим важных свойств человека, а после 12 — уже почти человеком. Это условность. Конечно, в законе так прямо не написано, но это компромисс. В его выработке участвовали юристы и врачи. Кто-то это принимает, а кто-то нет», — заключил Шаблинский. Законопроект о запрете абортов в частных клиниках планируют внести в Госдуму в 2024 году. Источники сообщают, что предполагается сокращение срока, при котором возможно прерывание беременности. При этом идет дискуссия о полном запрете абортов. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее предлагал поощрять женщин за отказ от прерывания беременности, но государство бы потом в любом случае забирало ребенка. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что, возможно, со временем в РФ останутся две законные причины для аборта: по медицинским показаниям и после насилия над женщиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Права женщины на неприкосновенность частной жизни преобладают над правом плода на жизнь, пока беременность не достигла срока в 12 недель. Об этом заявил доктор юридических наук, профессор конституционного и административного права ВШЭ Илья Шаблинский. «Тема юридического обоснования или запрета абортов, а также возможности для женщины прерывания беременности, остается спорной. Основная сложность состоит в том, что некоторые убеждены, что это задевает право еще не родившегося человека на жизнь. Спор состоит том, насколько применимы к праву женщины на аборт два конституционных права — на жизнь (в Конституции РФ 1993 года оно предусмотрено частью первой статьи 20) и на неприкосновенность частной жизни (часть первая статьи 23)», — сказал Илья Шаблинский. В большинстве стран мира нашли компромисс, отметил эксперт. «Сомнений в том, что женщина, делая аборт, реализует свое право на неприкосновенность частной жизни, у большинства юристов, и в частности, у меня, нет. На этом основываются все законы, допускающие аборт, действующие в подавляющем большинстве государств мира. Но можно ли говорить о нарушении права на жизнь еще нерожденного человека? Я признаю, что в случае с абортом, на той стадии, когда он, по законам большинства стран, не позже 12 недель от зачатия, праву женщины нужно отдавать приоритет перед правом эмбриона или плода», — отметил юрист Некоторые страны ставят в приоритет еще неродившегося человека, продолжил собеседник агентства. «Конституционный суд Польши в 2020 году постановил, что законодательное разрешение аборта по причине „тяжелого и необратимого дефекта плода или неизлечимого заболевания, угрожающего жизни плода“, является неконституционным. Почему он так решил? Потому что высказал точку зрения, согласно которой эмбрион с момента зачатия — это человек, а Конституция Польши защищает право на жизнь. Верховный Суд США в 2022 году уклонился от четкой юридической оценки, но твердо сказал, что право на аборт Конституцией США точно не предусмотрено. Это означало, что Штаты сами вправе теперь либо разрешать, либо запрещать аборты», — добавил специалист. По мнению Шаблинского, эмбрион не является полноценным человеком. «Человеку принадлежит целый комплекс прав, а в данном случае речь идет только об одном праве — праве на жизнь. О других правах речь даже не может идти. И что значит „с момента зачатия“? С какого точно момента — оплодотворения яйцеклетки или прикрепления оплодотворенной яйцеклетки к стенке матки? Точного ответа нет. Право женщины, у которой могут быть очень разные социальные или биологические резоны избавляться от беременности, для меня важнее. Я — за то, чтобы предоставить женщине этот выбор. Но это и выбор, и большая ответственность», — подчеркнул юрист. При этом сейчас существует компромисс в вопросе, когда плод становится человеком. «До 12 недель эмбрион признается еще не имеющим важных свойств человека, а после 12 — уже почти человеком. Это условность. Конечно, в законе так прямо не написано, но это компромисс. В его выработке участвовали юристы и врачи. Кто-то это принимает, а кто-то нет», — заключил Шаблинский. Законопроект о запрете абортов в частных клиниках планируют внести в Госдуму в 2024 году. Источники сообщают, что предполагается сокращение срока, при котором возможно прерывание беременности. При этом идет дискуссия о полном запрете абортов. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее предлагал поощрять женщин за отказ от прерывания беременности, но государство бы потом в любом случае забирало ребенка. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что, возможно, со временем в РФ останутся две законные причины для аборта: по медицинским показаниям и после насилия над женщиной.