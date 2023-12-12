Адвокат Давтян: женщин хотят оставить без безопасных абортов

12 декабря 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Долгая запись в государственные больницы усложнит возможность аборта для женщин, сказала Мари Давтян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новые запреты, связанные с абортами, нарушают конституционные права женщин и отбирают у них доступ к самому безопасному виду прерывания беременности (медикаментозный аборт). Об этом заявила в разговоре с URA.RU адвокат с многолетним стажем, правозащитница, оказывающая юридическую помощь жертвам домашнего насилия (входила в рабочую группу по разработке закона о профилактике домашнего насилия) Мари Давтян. Законопроект о запрете абортов в частных клиниках планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. По данным источников, также предполагается сокращение срока, при котором возможно прерывание беременности. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что, возможно, со временем в РФ останутся две законные причины для аборта: по медицинским показаниям и после насилия над женщиной. Запрет абортов нарушает Конституцию Новость по теме В РПЦ поддержали отказ регионов от склонения к абортам «Запрет абортов абсолютно точно затрагивает конституционное право женщин. В первую очередь на личную физическую неприкосновенность, что является базовым правом любого человека. Также, в силу специфики женской физиологии, это право распоряжаться своим собственным телом, делать свой собственный репродуктивный выбор — это часть права на личную неприкосновенность. Также это предусмотрено в Федеральном законе „О здравоохранении“», — сказала Мари Давтян. Законопроект, запрещающий прерывать беременность в частных клиниках, нарушает сразу два конституционных права, отметила правозащитница. «Первое, согласно Конституции, — частные и государственные организации равны. Второе — это право человека на выбор медицинской организации. Это уже, кстати, право основополагающее. Человек сам вправе решать, где получать медицинскую помощь», — продолжила адвокат. Для введения таких ограничений нужны четкие обоснования, подчеркнула эксперт. «Мы не видели ничего, кроме рассуждений о том, что так мы сможем снизить количество абортов. По закону это ограничение должно обосновываться каким-то конституционно значимым интересом. Когда мы говорим о праве человека распоряжаться собственным телом, а со другой стороны — идея о том, что якобы это как-то повлияет на демографию, Конституция очень четко говорит: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. То есть никакие идеи не должны ставиться в ущерб правам человека», — объяснила Давтян. Успеть сделать аборт по предложенным правилам невозможно Новость по теме Адвокат Новицкий заявил о нарушении прав женщин в связи с запретами абортов У женщин не останется возможности для проведения аборта в законные сроки, добавила правозащитница. «Что касается ограничения сроков с 12 до 8 недель, то это очень опасная ловушка. Во-первых, чаще всего женщины узнают о своей беременности где-то на сроке 5-6 недели. Если к частной медицинской организации доступа не будет, то вся нагрузка сваливается на государственную, где срок записи к врачу в среднем занимает две недели и более. То есть женщины просто не будут успевать это делать. Я думаю, что именно для этого создается эта система», — поделилась собеседница агентства. У россиянок пытаются отобрать право на самый безопасный вид аборта, обратила внимание Давтян. «Если у нас коммерческие организации вылетают, у нас остается только государство. Государственные организации медикаментозные аборты не проводят, потому что они не входят в ОМС (обязательное медицинское страхование). Соответственно, у женщин не будет никакого доступа к самому безопасному и простому способу прерывания беременности», — заключила адвокат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые запреты, связанные с абортами, нарушают конституционные права женщин и отбирают у них доступ к самому безопасному виду прерывания беременности (медикаментозный аборт). Об этом заявила в разговоре с URA.RU адвокат с многолетним стажем, правозащитница, оказывающая юридическую помощь жертвам домашнего насилия (входила в рабочую группу по разработке закона о профилактике домашнего насилия) Мари Давтян. Законопроект о запрете абортов в частных клиниках планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. По данным источников, также предполагается сокращение срока, при котором возможно прерывание беременности. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что, возможно, со временем в РФ останутся две законные причины для аборта: по медицинским показаниям и после насилия над женщиной. «Запрет абортов абсолютно точно затрагивает конституционное право женщин. В первую очередь на личную физическую неприкосновенность, что является базовым правом любого человека. Также, в силу специфики женской физиологии, это право распоряжаться своим собственным телом, делать свой собственный репродуктивный выбор — это часть права на личную неприкосновенность. Также это предусмотрено в Федеральном законе „О здравоохранении“», — сказала Мари Давтян. Законопроект, запрещающий прерывать беременность в частных клиниках, нарушает сразу два конституционных права, отметила правозащитница. «Первое, согласно Конституции, — частные и государственные организации равны. Второе — это право человека на выбор медицинской организации. Это уже, кстати, право основополагающее. Человек сам вправе решать, где получать медицинскую помощь», — продолжила адвокат. Для введения таких ограничений нужны четкие обоснования, подчеркнула эксперт. «Мы не видели ничего, кроме рассуждений о том, что так мы сможем снизить количество абортов. По закону это ограничение должно обосновываться каким-то конституционно значимым интересом. Когда мы говорим о праве человека распоряжаться собственным телом, а со другой стороны — идея о том, что якобы это как-то повлияет на демографию, Конституция очень четко говорит: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. То есть никакие идеи не должны ставиться в ущерб правам человека», — объяснила Давтян. У женщин не останется возможности для проведения аборта в законные сроки, добавила правозащитница. «Что касается ограничения сроков с 12 до 8 недель, то это очень опасная ловушка. Во-первых, чаще всего женщины узнают о своей беременности где-то на сроке 5-6 недели. Если к частной медицинской организации доступа не будет, то вся нагрузка сваливается на государственную, где срок записи к врачу в среднем занимает две недели и более. То есть женщины просто не будут успевать это делать. Я думаю, что именно для этого создается эта система», — поделилась собеседница агентства. У россиянок пытаются отобрать право на самый безопасный вид аборта, обратила внимание Давтян. «Если у нас коммерческие организации вылетают, у нас остается только государство. Государственные организации медикаментозные аборты не проводят, потому что они не входят в ОМС (обязательное медицинское страхование). Соответственно, у женщин не будет никакого доступа к самому безопасному и простому способу прерывания беременности», — заключила адвокат.