Челябинские силовики поделились кадрами задержания ОПГ дорожников. Видео

13 декабря 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

По месту жительства участников ОПГ провели оперативно-следственные мероприятия (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В следственном управлении СКР по Челябинской области опубликовали видео оперативной съемки с задержания участников ОПГ, наживавшейся на нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На кадрах силовики проводят оперативно-следственные мероприятия. Судя по кадрам, некоторых из группировки задерживали на улице, к другим пришли непосредственно домой. По местам жительства у всех были проведены обыски, изъяты наличные. После всех подозреваемых доставили в следственное управление на допрос, и предъявили обвинения. Дорожники были задержаны сотрудниками УФСБ и СКР по региону. Среди них — директор одной из крупнейших строительных компаний региона ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян и сотрудники контрольно-надзорных структур — ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований». По версии следствия, Колозян платил им. За это он получал информацию о проверках, и беспрепятственную приемку не выполненных работ. Одному из контролеров он дал взятку асфальтом на сумму более 2,9 млн рублей.

В следственном управлении СКР по Челябинской области опубликовали видео оперативной съемки с задержания участников ОПГ, наживавшейся на нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На кадрах силовики проводят оперативно-следственные мероприятия. Судя по кадрам, некоторых из группировки задерживали на улице, к другим пришли непосредственно домой. По местам жительства у всех были проведены обыски, изъяты наличные. После всех подозреваемых доставили в следственное управление на допрос, и предъявили обвинения. Дорожники были задержаны сотрудниками УФСБ и СКР по региону. Среди них — директор одной из крупнейших строительных компаний региона ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян и сотрудники контрольно-надзорных структур — ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований». По версии следствия, Колозян платил им. За это он получал информацию о проверках, и беспрепятственную приемку не выполненных работ. Одному из контролеров он дал взятку асфальтом на сумму более 2,9 млн рублей.