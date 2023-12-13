Челябинские силовики поделились кадрами задержания ОПГ дорожников. Видео

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
По месту жительства участников ОПГ провели оперативно-следственные мероприятия (фото из архива) Фото:

В следственном управлении СКР по Челябинской области опубликовали видео оперативной съемки с задержания участников ОПГ, наживавшейся на нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На кадрах силовики проводят оперативно-следственные мероприятия.

Судя по кадрам, некоторых из группировки задерживали на улице, к другим пришли непосредственно домой. По местам жительства у всех были проведены обыски, изъяты наличные. После всех подозреваемых доставили в следственное управление на допрос, и предъявили обвинения.

Дорожники были задержаны сотрудниками УФСБ и СКР по региону. Среди них — директор одной из крупнейших строительных компаний региона ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян и сотрудники контрольно-надзорных структур — ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований». По версии следствия, Колозян платил им. За это он получал информацию о проверках, и беспрепятственную приемку не выполненных работ. Одному из контролеров он дал взятку асфальтом на сумму более 2,9 млн рублей.

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В следственном управлении СКР по Челябинской области опубликовали видео оперативной съемки с задержания участников ОПГ, наживавшейся на нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На кадрах силовики проводят оперативно-следственные мероприятия. Судя по кадрам, некоторых из группировки задерживали на улице, к другим пришли непосредственно домой. По местам жительства у всех были проведены обыски, изъяты наличные. После всех подозреваемых доставили в следственное управление на допрос, и предъявили обвинения. Дорожники были задержаны сотрудниками УФСБ и СКР по региону. Среди них — директор одной из крупнейших строительных компаний региона ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян и сотрудники контрольно-надзорных структур — ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований». По версии следствия, Колозян платил им. За это он получал информацию о проверках, и беспрепятственную приемку не выполненных работ. Одному из контролеров он дал взятку асфальтом на сумму более 2,9 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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