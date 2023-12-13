В ЯНАО водитель иномарки попал в больницу после ДТП с грузовиком

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Сотрудники полиции работают на месте ДТП Фото:

На трассе Сургут — Салехард (ЯНАО) вечером 13 декабря столкнулись грузовой автомобиль DAF и Lexus. По информации Госавтоинспекции округа, водитель легковушки госпитализирован.

«ДТП в районе 269 километра автодороги Сургут-Салехард. В результате столкновения грузового автомобиля DAF с автомобилем Lexus, водителя легкового авто доставили в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пострадавший госпитализирован в больницу города Ноябрьска. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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На трассе Сургут — Салехард (ЯНАО) вечером 13 декабря столкнулись грузовой автомобиль DAF и Lexus. По информации Госавтоинспекции округа, водитель легковушки госпитализирован. «ДТП в районе 269 километра автодороги Сургут-Салехард. В результате столкновения грузового автомобиля DAF с автомобилем Lexus, водителя легкового авто доставили в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пострадавший госпитализирован в больницу города Ноябрьска. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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