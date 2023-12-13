В ЯНАО водитель иномарки попал в больницу после ДТП с грузовиком

Сотрудники полиции работают на месте ДТП
На трассе Сургут — Салехард (ЯНАО) вечером 13 декабря столкнулись грузовой автомобиль DAF и Lexus. По информации Госавтоинспекции округа, водитель легковушки госпитализирован.
«ДТП в районе 269 километра автодороги Сургут-Салехард. В результате столкновения грузового автомобиля DAF с автомобилем Lexus, водителя легкового авто доставили в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Пострадавший госпитализирован в больницу города Ноябрьска. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
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