В ЯНАО водитель иномарки попал в больницу после ДТП с грузовиком

13 декабря 2023 в 23:04 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции работают на месте ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Сургут — Салехард (ЯНАО) вечером 13 декабря столкнулись грузовой автомобиль DAF и Lexus. По информации Госавтоинспекции округа, водитель легковушки госпитализирован. «ДТП в районе 269 километра автодороги Сургут-Салехард. В результате столкновения грузового автомобиля DAF с автомобилем Lexus, водителя легкового авто доставили в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пострадавший госпитализирован в больницу города Ноябрьска. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

На трассе Сургут — Салехард (ЯНАО) вечером 13 декабря столкнулись грузовой автомобиль DAF и Lexus. По информации Госавтоинспекции округа, водитель легковушки госпитализирован. «ДТП в районе 269 километра автодороги Сургут-Салехард. В результате столкновения грузового автомобиля DAF с автомобилем Lexus, водителя легкового авто доставили в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пострадавший госпитализирован в больницу города Ноябрьска. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.