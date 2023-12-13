Цены поднялись на 25,78%, подсчитали аналитики
Сильнее всего с ноября 2022 года по ноябрь 2023-го в Свердловской области подорожали овощи. Эксперты зафиксировали рост на 25,78%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.
В целом за год в регионе товары и услуги подорожали на 7,27%. Отмечается, что незначительный скачок цен произошел у алкогольной продукции — 1,26% за год. А на рынке именно услуг ценники выросли на 11,03%, сказано в сообщении.
Наибольший резонанс в СМИ и соцсетях связан с ростом цен на яйца. В некоторых сетях десяток стоит до 150 рублей. Областные власти проводят отдельные совещания по теме.
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