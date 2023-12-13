В Свердловской области подорожали овощи

13 декабря 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Цены поднялись на 25,78%, подсчитали аналитики Фото: Илья Московец © URA.RU Сильнее всего с ноября 2022 года по ноябрь 2023-го в Свердловской области подорожали овощи. Эксперты зафиксировали рост на 25,78%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. В целом за год в регионе товары и услуги подорожали на 7,27%. Отмечается, что незначительный скачок цен произошел у алкогольной продукции — 1,26% за год. А на рынке именно услуг ценники выросли на 11,03%, сказано в сообщении. Наибольший резонанс в СМИ и соцсетях связан с ростом цен на яйца. В некоторых сетях десяток стоит до 150 рублей. Областные власти проводят отдельные совещания по теме.

Сильнее всего с ноября 2022 года по ноябрь 2023-го в Свердловской области подорожали овощи. Эксперты зафиксировали рост на 25,78%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. В целом за год в регионе товары и услуги подорожали на 7,27%. Отмечается, что незначительный скачок цен произошел у алкогольной продукции — 1,26% за год. А на рынке именно услуг ценники выросли на 11,03%, сказано в сообщении. Наибольший резонанс в СМИ и соцсетях связан с ростом цен на яйца. В некоторых сетях десяток стоит до 150 рублей. Областные власти проводят отдельные совещания по теме.