13 декабря 2023

В Свердловской области подорожали овощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, овощи, продукты, помидоры, огурцы, магазин, еда
Цены поднялись на 25,78%, подсчитали аналитики Фото:

Сильнее всего с ноября 2022 года по ноябрь 2023-го в Свердловской области подорожали овощи. Эксперты зафиксировали рост на 25,78%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.

В целом за год в регионе товары и услуги подорожали на 7,27%. Отмечается, что незначительный скачок цен произошел у алкогольной продукции — 1,26% за год. А на рынке именно услуг ценники выросли на 11,03%, сказано в сообщении.

Наибольший резонанс в СМИ и соцсетях связан с ростом цен на яйца. В некоторых сетях десяток стоит до 150 рублей. Областные власти проводят отдельные совещания по теме.

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Сильнее всего с ноября 2022 года по ноябрь 2023-го в Свердловской области подорожали овощи. Эксперты зафиксировали рост на 25,78%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. В целом за год в регионе товары и услуги подорожали на 7,27%. Отмечается, что незначительный скачок цен произошел у алкогольной продукции — 1,26% за год. А на рынке именно услуг ценники выросли на 11,03%, сказано в сообщении. Наибольший резонанс в СМИ и соцсетях связан с ростом цен на яйца. В некоторых сетях десяток стоит до 150 рублей. Областные власти проводят отдельные совещания по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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