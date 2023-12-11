Экономика Первый зам Куйвашева назвал причины удорожания яиц. Видео Шмыков: цены на яйца в Свердловской области выросли из-за удорожания комбикорма 12 декабря 2023 в 15:51 Размер текста - 17 + На стоимость яиц повлиял общий рост цен на продовольственном рынке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На выросшую стоимость яиц в Свердловской область повлияли несколько факторов. Среди них, в частности, удорожание комбикорма и проблема с ветеринарными препаратами, рассказал в своем telegram-канале первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. «Дорожает все. На стоимость яиц повлияло много причин: есть проблема с ветпрепаратами, дорожают комбикорма, увеличились транспортные расходы, предприятия повышают зарплаты работникам», — написал Шмыков. К своему сообщению Шмыков прикрепил видео, как покупает в «Кировском» яйца от Свердловской птицефабрики — за 79,99 рублей. В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, в других яйца стали выдавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев. На выросшую стоимость яиц в Свердловской область повлияли несколько факторов. Среди них, в частности, удорожание комбикорма и проблема с ветеринарными препаратами, рассказал в своем telegram-канале первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. «Дорожает все. На стоимость яиц повлияло много причин: есть проблема с ветпрепаратами, дорожают комбикорма, увеличились транспортные расходы, предприятия повышают зарплаты работникам», — написал Шмыков. К своему сообщению Шмыков прикрепил видео, как покупает в «Кировском» яйца от Свердловской птицефабрики — за 79,99 рублей. В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, в других яйца стали выдавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям