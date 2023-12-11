На выросшую стоимость яиц в Свердловской область повлияли несколько факторов. Среди них, в частности, удорожание комбикорма и проблема с ветеринарными препаратами, рассказал в своем telegram-канале первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
«Дорожает все. На стоимость яиц повлияло много причин: есть проблема с ветпрепаратами, дорожают комбикорма, увеличились транспортные расходы, предприятия повышают зарплаты работникам», — написал Шмыков. К своему сообщению Шмыков прикрепил видео, как покупает в «Кировском» яйца от Свердловской птицефабрики — за 79,99 рублей.
В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, в других яйца стали выдавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.