11 декабря 2023

Первый зам Куйвашева назвал причины удорожания яиц. Видео

Шмыков: цены на яйца в Свердловской области выросли из-за удорожания комбикорма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яйца. Курган , витрина, яйца, кассета яиц
На стоимость яиц повлиял общий рост цен на продовольственном рынке Фото:

На выросшую стоимость яиц в Свердловской область повлияли несколько факторов. Среди них, в частности, удорожание комбикорма и проблема с ветеринарными препаратами, рассказал в своем telegram-канале первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

«Дорожает все. На стоимость яиц повлияло много причин: есть проблема с ветпрепаратами, дорожают комбикорма, увеличились транспортные расходы, предприятия повышают зарплаты работникам», — написал Шмыков. К своему сообщению Шмыков прикрепил видео, как покупает в «Кировском» яйца от Свердловской птицефабрики — за 79,99 рублей.

В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, в других яйца стали выдавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На выросшую стоимость яиц в Свердловской область повлияли несколько факторов. Среди них, в частности, удорожание комбикорма и проблема с ветеринарными препаратами, рассказал в своем telegram-канале первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. «Дорожает все. На стоимость яиц повлияло много причин: есть проблема с ветпрепаратами, дорожают комбикорма, увеличились транспортные расходы, предприятия повышают зарплаты работникам», — написал Шмыков. К своему сообщению Шмыков прикрепил видео, как покупает в «Кировском» яйца от Свердловской птицефабрики — за 79,99 рублей. В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, в других яйца стали выдавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...