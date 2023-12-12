Где продаются самые дешевые яйца в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге почти на 100 рублей отличается стоимость яиц в разных магазинах

12 декабря 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

В «Кировском» десяток яиц можно найти менее чем за 100 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Несмотря на сильное подорожание яиц в Екатеринбурге, в магазинах еще можно найти варианты по стоимости менее 100 рублей. В этом убедился корреспондент URA.RU, побывавший в нескольких сетях и сравнивший ценники. Самая высокая цена на яйца категории C0 (большое: от 65 до 75 г.) и С1 (среднее: от 55 до 65 г.) — в магазинах сети «Магнит»: 110-150 рублей за десяток яиц С1 в зависимости от производителя и 120-130 рублей за десяток C0. Дешевле всего яйца в «Кировском»: десяток категории C0 и C1 стоит 79,99-100 рублей. При этом во всех магазинах «Кировский» ввели ограничения на покупку яиц — чтобы предотвратить дефицит. Аналогичную меру предприняли в «Бристоле». Стоимость яиц в «Монетке» — 129,99 рублей за десяток (С0 и С1), в «Бристоле» — 129,99 рублей (C1), в «Пятерочке» — 120-125 рублей (С0), 110-126 рублей (С1), «Перекрестке» 119,99-126,99 рублей (С0), 104,99-111,99 рублей (С1), в «Верном» — 120 рублей (С0), 110 рублей (С1). Яйца подорожали в конце ноября. Ситуацию взял на контроль губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Его первый зам Алексей Шмыков назвал причиной роста цен — проблемы с ветпрепаратами, подорожание комбикорма, увеличение транспортных расходов и повышение зарплат работникам на предприятиях. Также он анонсировал, что проблемы с яйцами должны закончиться в январе. Самые дешевые цены на яйца в продуктовом магазине «Кировский» Фото: Илья Московец © URA.RU Самые дорогие по стоимости яйца в магазинах сети «Магнит» Скрин: приложение доставки продуктов «Яндекс Еда» Цены на яйца в магазинах «Перекресток» Фото: Илья Московец © URA.RU Цены на яйца в магазинах «Монетка» Фото: Илья Московец © URA.RU Цены на яйца в магазине «Бристоль» Фото: Илья Московец © URA.RU Объявление в продуктовых магазинах сети «Кировский» Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на сильное подорожание яиц в Екатеринбурге, в магазинах еще можно найти варианты по стоимости менее 100 рублей. В этом убедился корреспондент URA.RU, побывавший в нескольких сетях и сравнивший ценники. Самая высокая цена на яйца категории C0 (большое: от 65 до 75 г.) и С1 (среднее: от 55 до 65 г.) — в магазинах сети «Магнит»: 110-150 рублей за десяток яиц С1 в зависимости от производителя и 120-130 рублей за десяток C0. Дешевле всего яйца в «Кировском»: десяток категории C0 и C1 стоит 79,99-100 рублей. При этом во всех магазинах «Кировский» ввели ограничения на покупку яиц — чтобы предотвратить дефицит. Аналогичную меру предприняли в «Бристоле». Стоимость яиц в «Монетке» — 129,99 рублей за десяток (С0 и С1), в «Бристоле» — 129,99 рублей (C1), в «Пятерочке» — 120-125 рублей (С0), 110-126 рублей (С1), «Перекрестке» 119,99-126,99 рублей (С0), 104,99-111,99 рублей (С1), в «Верном» — 120 рублей (С0), 110 рублей (С1). Яйца подорожали в конце ноября. Ситуацию взял на контроль губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Его первый зам Алексей Шмыков назвал причиной роста цен — проблемы с ветпрепаратами, подорожание комбикорма, увеличение транспортных расходов и повышение зарплат работникам на предприятиях. Также он анонсировал, что проблемы с яйцами должны закончиться в январе.