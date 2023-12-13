13 декабря 2023

WP: Зеленскому советовали скрыть важные данные от Байдена перед визитом в США

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Советники Зеленского рекомендовали не сообщать данные Байдену Фото:

Советники президента Украины Владимира Зеленского попросили его не делится секретными данными с лидером США Джо Байденом во время визита в страну. Рекомендация связана с утечкой из Пентагона важной информации о состоянии украинской армии.

«Утечка (информации о состоянии ВСУ — прим. URA.RU) вызвала сомнения на Украине о способности Вашингтона хранить важные секреты. Эту обеспокоенность выразили ближайшие советники Зеленского в сентябре перед его поездкой в Вашингтон для обсуждения военных планов с Байденом», — сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на источники.

Утечка украинских документов породила напряженность между Вашингтоном и Киевом. Однако по информации источника из Минобороны США, обмен разведданными между странами не прекратился.

Об утечке данных о состоянии ВСУ стало известно в апреле 2023 года. Зеленский признал, что слив информации в сети нанес значительный ущерб Украине и ее союзникам. Он отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в секретных материалах. Позже в США заявили, что Киев может изменить какие-то свои стратегические планы, чтобы смягчить возможные негативные последствия.

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Советники президента Украины Владимира Зеленского попросили его не делится секретными данными с лидером США Джо Байденом во время визита в страну. Рекомендация связана с утечкой из Пентагона важной информации о состоянии украинской армии. «Утечка (информации о состоянии ВСУ — прим. URA.RU) вызвала сомнения на Украине о способности Вашингтона хранить важные секреты. Эту обеспокоенность выразили ближайшие советники Зеленского в сентябре перед его поездкой в Вашингтон для обсуждения военных планов с Байденом», — сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на источники. Утечка украинских документов породила напряженность между Вашингтоном и Киевом. Однако по информации источника из Минобороны США, обмен разведданными между странами не прекратился. Об утечке данных о состоянии ВСУ стало известно в апреле 2023 года. Зеленский признал, что слив информации в сети нанес значительный ущерб Украине и ее союзникам. Он отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в секретных материалах. Позже в США заявили, что Киев может изменить какие-то свои стратегические планы, чтобы смягчить возможные негативные последствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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