WP: Зеленскому советовали скрыть важные данные от Байдена перед визитом в США

Советники президента Украины Владимира Зеленского попросили его не делится секретными данными с лидером США Джо Байденом во время визита в страну. Рекомендация связана с утечкой из Пентагона важной информации о состоянии украинской армии.
«Утечка (информации о состоянии ВСУ — прим. URA.RU) вызвала сомнения на Украине о способности Вашингтона хранить важные секреты. Эту обеспокоенность выразили ближайшие советники Зеленского в сентябре перед его поездкой в Вашингтон для обсуждения военных планов с Байденом», — сообщает издание
Утечка украинских документов породила напряженность между Вашингтоном и Киевом. Однако по информации источника из Минобороны США, обмен разведданными между странами не прекратился.
Об утечке данных о состоянии ВСУ стало известно в апреле 2023 года. Зеленский признал, что слив информации в сети нанес значительный ущерб Украине и ее союзникам. Он отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в секретных материалах. Позже в США заявили, что Киев может изменить какие-то свои стратегические планы, чтобы смягчить возможные негативные последствия.
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