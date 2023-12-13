Песков: Россия с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины

14 декабря 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

США сменило риторику в вопросе выделяемых Киеву средств, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва будет с интересом наблюдать за снижением поддержки Украины со стороны США и продолжать специальную военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины со стороны США и, главное, будем продолжать специальную военную операцию», — заявил Песков в интервью «Известиям». Он отметил, что в Вашингтоне сменили риторику по вопросу выделяемых средств, так как прошлое финансирование киевского режима победы на поле боя Украине не принесло. Лидер США Джо Байден одобрил Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов, передает «Национальная служба новостей». Документ в скором времени должен быть утвержден Конгрессом. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что это будет один из последних пакетов помощи Киеву в сфере безопасности.

Москва будет с интересом наблюдать за снижением поддержки Украины со стороны США и продолжать специальную военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины со стороны США и, главное, будем продолжать специальную военную операцию», — заявил Песков в интервью «Известиям». Он отметил, что в Вашингтоне сменили риторику по вопросу выделяемых средств, так как прошлое финансирование киевского режима победы на поле боя Украине не принесло. Лидер США Джо Байден одобрил Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов, передает «Национальная служба новостей». Документ в скором времени должен быть утвержден Конгрессом. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что это будет один из последних пакетов помощи Киеву в сфере безопасности.