13 декабря 2023

Силуанов: рост ВВП РФ в 2023 году составит 3,5%

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Визит Силуанова Антона в Курган в качестве куратора региона, портрет, силуанов антон
Антон Силуанов обещает рост ВВП в ближайшие три года Фото:

В 2023 году рост ВВП в России составит 3,5%. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«В экономике ожидаются положительные тренды. Рост ВВП будет на 3,5%», — заявил Силуанов в интервью «Известиям».

Глава Минфина отметил, что финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы. Его основные приоритеты — это реализация целей СВО, а также исполнение соцобязательств. На развитие экономики РФ планируется направить 10-11% расходов бюджета.

Минфин РФ также не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила. Силуанов отметил, что бюджетное правило было утверждено на предстоящие три года. Новая конструкция предусматривает направление в ФНБ доходов от нефти при цене выше 60 долларов за баррель.

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В 2023 году рост ВВП в России составит 3,5%. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. «В экономике ожидаются положительные тренды. Рост ВВП будет на 3,5%», — заявил Силуанов в интервью «Известиям». Глава Минфина отметил, что финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы. Его основные приоритеты — это реализация целей СВО, а также исполнение соцобязательств. На развитие экономики РФ планируется направить 10-11% расходов бюджета. Минфин РФ также не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила. Силуанов отметил, что бюджетное правило было утверждено на предстоящие три года. Новая конструкция предусматривает направление в ФНБ доходов от нефти при цене выше 60 долларов за баррель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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