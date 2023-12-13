Силуанов: рост ВВП РФ в 2023 году составит 3,5%

14 декабря 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов обещает рост ВВП в ближайшие три года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2023 году рост ВВП в России составит 3,5%. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. «В экономике ожидаются положительные тренды. Рост ВВП будет на 3,5%», — заявил Силуанов в интервью «Известиям». Глава Минфина отметил, что финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы. Его основные приоритеты — это реализация целей СВО, а также исполнение соцобязательств. На развитие экономики РФ планируется направить 10-11% расходов бюджета. Минфин РФ также не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила. Силуанов отметил, что бюджетное правило было утверждено на предстоящие три года. Новая конструкция предусматривает направление в ФНБ доходов от нефти при цене выше 60 долларов за баррель.

В 2023 году рост ВВП в России составит 3,5%. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. «В экономике ожидаются положительные тренды. Рост ВВП будет на 3,5%», — заявил Силуанов в интервью «Известиям». Глава Минфина отметил, что финансовый план на ближайшую трехлетку в правительстве называют бюджетом победы. Его основные приоритеты — это реализация целей СВО, а также исполнение соцобязательств. На развитие экономики РФ планируется направить 10-11% расходов бюджета. Минфин РФ также не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила. Силуанов отметил, что бюджетное правило было утверждено на предстоящие три года. Новая конструкция предусматривает направление в ФНБ доходов от нефти при цене выше 60 долларов за баррель.