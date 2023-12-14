Собянин: система ПВО сбила второй беспилотник, летевший на Москву

14 декабря 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин сообщил, что никто не пострадал Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Второй беспилотник ВСУ за ночь 14 декабря был поражен над Наро-Фоминском силами противовоздушной обороной (ПВО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)», — заявил Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что, предварительно, из-за падения обломков дрона никто не пострадал, разрушений нет. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью 14 декабря над Наро-Фоминском отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Подмосковные аэропорты защитят от дронов. Это собираются сделать при помощи FPV-технологий.

Второй беспилотник ВСУ за ночь 14 декабря был поражен над Наро-Фоминском силами противовоздушной обороной (ПВО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)», — заявил Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что, предварительно, из-за падения обломков дрона никто не пострадал, разрушений нет. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью 14 декабря над Наро-Фоминском отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Подмосковные аэропорты защитят от дронов. Это собираются сделать при помощи FPV-технологий.