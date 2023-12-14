Собянин: система ПВО сбила второй беспилотник, летевший на Москву

Второй беспилотник ВСУ за ночь 14 декабря был поражен над Наро-Фоминском силами противовоздушной обороной (ПВО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)», — заявил Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что, предварительно, из-за падения обломков дрона никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью 14 декабря над Наро-Фоминском отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Подмосковные аэропорты защитят от дронов. Это собираются сделать при помощи FPV-технологий.
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