Собянин: система ПВО сбила второй беспилотник, летевший на Москву

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Сергей Собянин сообщил, что никто не пострадал Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Второй беспилотник ВСУ за ночь 14 декабря был поражен над Наро-Фоминском силами противовоздушной обороной (ПВО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)», — заявил Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что, предварительно, из-за падения обломков дрона никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью 14 декабря над Наро-Фоминском отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Подмосковные аэропорты защитят от дронов. Это собираются сделать при помощи FPV-технологий.

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Второй беспилотник ВСУ за ночь 14 декабря был поражен над Наро-Фоминском силами противовоздушной обороной (ПВО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе)», — заявил Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что, предварительно, из-за падения обломков дрона никто не пострадал, разрушений нет. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью 14 декабря над Наро-Фоминском отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Подмосковные аэропорты защитят от дронов. Это собираются сделать при помощи FPV-технологий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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