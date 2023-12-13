Замерзающим без электричества тюменцам поможет региональный следком

В Тюмени к решению проблемы с перебоями электричества подключился следком

Жители тюменского Перевалово пожаловались на холод Путину Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменское областное управление СКР проверяет и анализирует служебную документацию, предоставленную в ведомство из-за регулярных отключений электроэнергии в Перевалово. Об этом в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

«Проведены осмотры мест происшествия, истребована служебная документация. Проверяется и анализируется полнота принятых ими мер по обеспечению электроснабжения», — говорится в сообщении.

На данный момент следствие предполагает, что энергосбытовая компания не обеспечила необходимое количество электрических узлов в районе активной застройки. Перебои электроснабжения были в Перевалово и раньше, однако с наступлением холодов они приобрели катастрофический характер из-за повышения нагрузки на сеть.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Перевалово вынуждены искать решения своей проблемы на самом выоком уровне. Они записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.