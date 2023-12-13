13 декабря 2023

Замерзающим без электричества тюменцам поможет региональный следком

В Тюмени к решению проблемы с перебоями электричества подключился следком
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители тюменского Перевалово пожаловались на холод Путину Фото:

Тюменское областное управление СКР проверяет и анализирует служебную документацию, предоставленную в ведомство из-за регулярных отключений электроэнергии в Перевалово. Об этом в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

«Проведены осмотры мест происшествия, истребована служебная документация. Проверяется и анализируется полнота принятых ими мер по обеспечению электроснабжения», — говорится в сообщении.

На данный момент следствие предполагает, что энергосбытовая компания не обеспечила необходимое количество электрических узлов в районе активной застройки. Перебои электроснабжения были в Перевалово и раньше, однако с наступлением холодов они приобрели катастрофический характер из-за повышения нагрузки на сеть.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Перевалово вынуждены искать решения своей проблемы на самом выоком уровне. Они записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.

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Тюменское областное управление СКР проверяет и анализирует служебную документацию, предоставленную в ведомство из-за регулярных отключений электроэнергии в Перевалово. Об этом в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства. «Проведены осмотры мест происшествия, истребована служебная документация. Проверяется и анализируется полнота принятых ими мер по обеспечению электроснабжения», — говорится в сообщении. На данный момент следствие предполагает, что энергосбытовая компания не обеспечила необходимое количество электрических узлов в районе активной застройки. Перебои электроснабжения были в Перевалово и раньше, однако с наступлением холодов они приобрели катастрофический характер из-за повышения нагрузки на сеть. Ранее URA.RU рассказало, что жители Перевалово вынуждены искать решения своей проблемы на самом выоком уровне. Они записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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