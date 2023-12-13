Соратник Геры ЖБИ попросил суд отпустить его домой

14 декабря 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Александр Дисков не согласен со своим арестом Фото: Илья Московец © URA.RU Александр Дисков по прозвищу Фартовый, апелляцию которого о мере пресечения 14 декабря рассматривает Свердловский областной суд, попросил отпустить его домой. Его адвокат Георгий Краснов заявил о завышенной квалификации уголовного дела, передает корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании. «Уважаемый суд, я прошу избрать мне любую меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. Прошу, чтобы меня отправили домой», — сказал судье Дисков. Его защитник Георгий Краснов считает завышенной квалификацию по статье 105 УК РФ — «Покушение на убийство». Он заявил, что его клиент вину не признает. Новость по теме Перед задержанием соратник Геры ЖБИ вернулся с СВО. Фото «Если ссылаться на самооборону, то никакой 105-й там нет. Суд не исследовал должным образом [дело]. Дисков ни на кого не давил. После инцидента и судом прошло десять дней», — сказал Краснов, комментируя апелляцию на изменение меры пресечения Дискову. Александр Дисков был задержан из-за инцидента, который случился в ноябре возле ресторана. Во время конфликта с подвыпившей компанией он избил одного из мужчин, а потом открыл стрельбу из пистолета. Друзья Фартового уверяют, что это была провокация, а Дисков просто защищался. Фартового называют соратником авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). После его смерти Дисков подмял под себя парковочный бизнес и уличных бойцов. Мужчина был дважды судим, но свою связь с криминальным миром отрицает. В момент задержания он заявил, что является военнослужащим и вернулся в Екатеринбурге в отпуск с СВО. В суде Дискова защищает адвокат Краснов, сам Фартовый присутствует на заседании по ВКС Фото: Сергей Бодров Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Александр Дисков по прозвищу Фартовый, апелляцию которого о мере пресечения 14 декабря рассматривает Свердловский областной суд, попросил отпустить его домой. Его адвокат Георгий Краснов заявил о завышенной квалификации уголовного дела, передает корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании. «Уважаемый суд, я прошу избрать мне любую меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. Прошу, чтобы меня отправили домой», — сказал судье Дисков. Его защитник Георгий Краснов считает завышенной квалификацию по статье 105 УК РФ — «Покушение на убийство». Он заявил, что его клиент вину не признает. «Если ссылаться на самооборону, то никакой 105-й там нет. Суд не исследовал должным образом [дело]. Дисков ни на кого не давил. После инцидента и судом прошло десять дней», — сказал Краснов, комментируя апелляцию на изменение меры пресечения Дискову. Александр Дисков был задержан из-за инцидента, который случился в ноябре возле ресторана. Во время конфликта с подвыпившей компанией он избил одного из мужчин, а потом открыл стрельбу из пистолета. Друзья Фартового уверяют, что это была провокация, а Дисков просто защищался. Фартового называют соратником авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). После его смерти Дисков подмял под себя парковочный бизнес и уличных бойцов. Мужчина был дважды судим, но свою связь с криминальным миром отрицает. В момент задержания он заявил, что является военнослужащим и вернулся в Екатеринбурге в отпуск с СВО.