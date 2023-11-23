Задержанный в Кольцово авторитетный бизнесмен Фартовый является бойцом СВО

По словам близких, мужчина был ранен на фронте и вернулся в Екатеринбург в отпуск (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Авторитет Александр Дисков по прозвищу Фартовый является участником спецоперации на Украине. Мужчина вернулся в Екатеринбург, будучи в отпуске по ранению, и был задержан. Подробности URA.RU сообщил один из приближенных Фартового.

«Саша ушел на фронт весной этого года, заключил контракт с Минобороны. Это его гражданская позиция. Ранее он оказывал этому подразделению материальную помощь: закупал тепловизоры, квадрокоптеры. А потом вступил в ряды военнослужащих сам, у него и позывной остался свой — Фартовый. В Екатеринбург он приехал в отпуск по ранению — в одном из боев получил контузию», — объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент возле бара со стрельбой и дракой случился именно в период отпуска. В Дубай Фартовый отправился опять же в отпуск со своей подругой, его он планировал заранее. Корреспондент отправил запрос в Минобороны России. Ответ на момент публикации не поступил.

«Он не скрывался ни от кого, просто прилетел домой и все. По окончанию отпуска по ранению он должен убыть по месту службы, на СВО. Когда Сашу задерживали в аэропорту, у него было при себе удостоверение военнослужащего», — сказал собеседник.

Александр Дисков по прозвищу Фартовый считается соратником покойного криминального авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). После его кончины он якобы подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Его называют лидером уличных группировок. Мужчина несколько раз отбывал наказание по тяжким статьям.

Мужчина был задержан 22 ноября в аэропорту Кольцово. Причиной стал инцидент со стрельбой и дракой, после которого возбудили уголовное дело. Друзья Фартового назвали ту историю провокацией. После задержания к бывшей жене авторитета нагрянули вооруженные люди с обыском.

По словам друзей, Александр Дисков в данный момент является военнослужащим и участвует в спецоперации Фото: читатель URA.RU