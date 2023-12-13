В столице ЯНАО приступили к заливке открытого ледового катка

В Салехарде (ЯНАО) начали заливать лед на открытом катке в преддверии зимних праздников. Об этом сообщили в городской администрации.
«В городе сегодня с утра начали заливать каток, который находится между Ледовым дворцом и крытой ледовой ареной „Родные города“. Здесь будет 200 квадратных метров зеркальной поверхности. Ледяные борта уже установлены», — говорится в сообщении.
Организовать каток возле Ледового дворца попросили жители города. В скором времени машина начнет шлифовку льда и нанесение ровного слоя.
Ранее URA.RU сообщило о переносе ледового катка в Салехарде (ЯНАО). Мэр города Алексей Титовский поддержал идею горожан, отметив, что новое расположение катка принесет большее удобство.
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