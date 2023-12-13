13 декабря 2023

В столице ЯНАО приступили к заливке открытого ледового катка

В Салехарде начались работы по заливке ледяного катка на открытом воздухе
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, каток, коньки, заливка льда
К Новому Году в Салехарде откроется новые ледовый каток Фото:

В Салехарде (ЯНАО) начали заливать лед на открытом катке в преддверии зимних праздников. Об этом сообщили в городской администрации.

«В городе сегодня с утра начали заливать каток, который находится между Ледовым дворцом и крытой ледовой ареной „Родные города“. Здесь будет 200 квадратных метров зеркальной поверхности. Ледяные борта уже установлены», — говорится в сообщении.

Организовать каток возле Ледового дворца попросили жители города. В скором времени машина начнет шлифовку льда и нанесение ровного слоя.

Ранее URA.RU сообщило о переносе ледового катка в Салехарде (ЯНАО). Мэр города Алексей Титовский поддержал идею горожан, отметив, что новое расположение катка принесет большее удобство.

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В Салехарде (ЯНАО) начали заливать лед на открытом катке в преддверии зимних праздников. Об этом сообщили в городской администрации. «В городе сегодня с утра начали заливать каток, который находится между Ледовым дворцом и крытой ледовой ареной „Родные города“. Здесь будет 200 квадратных метров зеркальной поверхности. Ледяные борта уже установлены», — говорится в сообщении. Организовать каток возле Ледового дворца попросили жители города. В скором времени машина начнет шлифовку льда и нанесение ровного слоя. Ранее URA.RU сообщило о переносе ледового катка в Салехарде (ЯНАО). Мэр города Алексей Титовский поддержал идею горожан, отметив, что новое расположение катка принесет большее удобство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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