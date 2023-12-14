СК направил в МВД еще семь дел о лишении гражданства РФ

Следственный комитет РФ по Москве направил информацию в МВД о лишении гражданства у семерых россиян за преступную деятельность. Об этом сообщили в московском ведомстве.
«В Москве в органы МВД России направлена информация о семи осужденных для принятия решения о прекращении гражданства РФ», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в
Ранее в МВД РФ сообщили, что в Москве за наркотический оборот были задержаны два приезжих россиянина, которые недавно получили соответствующее гражданство. Их привлекли к уголовной ответственности. Также у них были изъяты паспорта в связи с лишением гражданства. Это первый подобный случай в стране.
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