СК направил в МВД еще семь дел о лишении гражданства РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция "ЕГЭ для родителей". Екатеринбург, документ, паспорт, работа, заявление, экзамен, гражданство, отдел кадров
Семь россиян лишат гражданства, передает СК РФ по Москве Фото:

Следственный комитет РФ по Москве направил информацию в МВД о лишении гражданства у семерых россиян за преступную деятельность. Об этом сообщили в московском ведомстве.

«В Москве в органы МВД России направлена информация о семи осужденных для принятия решения о прекращении гражданства РФ», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале СК РФ по Москве.

Новость по теме
За что в России могут лишить гражданства

Ранее в МВД РФ сообщили, что в Москве за наркотический оборот были задержаны два приезжих россиянина, которые недавно получили соответствующее гражданство. Их привлекли к уголовной ответственности. Также у них были изъяты паспорта в связи с лишением гражданства. Это первый подобный случай в стране.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет РФ по Москве направил информацию в МВД о лишении гражданства у семерых россиян за преступную деятельность. Об этом сообщили в московском ведомстве. «В Москве в органы МВД России направлена информация о семи осужденных для принятия решения о прекращении гражданства РФ», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале СК РФ по Москве. Ранее в МВД РФ сообщили, что в Москве за наркотический оборот были задержаны два приезжих россиянина, которые недавно получили соответствующее гражданство. Их привлекли к уголовной ответственности. Также у них были изъяты паспорта в связи с лишением гражданства. Это первый подобный случай в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...