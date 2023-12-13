За что в России могут лишить гражданства

МВД: в России лишили гражданства двух человек за распространение наркотиков

13 декабря 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

В России могут лишить гражданства только некоренных жителей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В России лишили российского паспорта двух человек с приобретенным гражданством. Это первый такой случай после введения в стране нового Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» в мае 2023 года. URA.RU рассказывает, за что может быть принудительно лишен гражданства человек, не родившийся в стране. За преступления против ВС РФ Ключевым моментом нового ФЗ «О гражданстве РФ» является введение ответственности за действия, подрывающие авторитет Вооруженных сил РФ и создающие угрозы национальной безопасности. В частности, речь идет о статьях 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса России, которые предусматривают уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и за действия, направленные на их дискредитацию. Другие причины В обновленном законодательстве указано более 60 статей УК РФ, нарушение которых может привести к лишению гражданства. Сюда входят: преступления террористической и экстремистской направленности;

тяжкие государственные преступления;

незаконный оборот наркотиков;

подделка документов;

действия против территориальной целостности страны;

участие в деятельности нежелательных Научно-производственных объединений;

призывы к экстремизму;

покушение на жизнь государственного деятеля;

организация вооруженного мятежа и другие. Важно отметить, что это касается только тех, кто не является коренным гражданином РФ. Федеральный закон «О гражданстве» направлен на тех россиян, кто получил приобретенное гражданство. Новый закон также предусматривает возможность обжалования в суде решения о лишении гражданства.

В России лишили российского паспорта двух человек с приобретенным гражданством. Это первый такой случай после введения в стране нового Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» в мае 2023 года. URA.RU рассказывает, за что может быть принудительно лишен гражданства человек, не родившийся в стране. Ключевым моментом нового ФЗ «О гражданстве РФ» является введение ответственности за действия, подрывающие авторитет Вооруженных сил РФ и создающие угрозы национальной безопасности. В частности, речь идет о статьях 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса России, которые предусматривают уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и за действия, направленные на их дискредитацию. В обновленном законодательстве указано более 60 статей УК РФ, нарушение которых может привести к лишению гражданства. Сюда входят: Важно отметить, что это касается только тех, кто не является коренным гражданином РФ. Федеральный закон «О гражданстве» направлен на тех россиян, кто получил приобретенное гражданство. Новый закон также предусматривает возможность обжалования в суде решения о лишении гражданства.