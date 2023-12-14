Из Кургана в Екатеринбург и обратно поедет дополнительный новогодний поезд

14 декабря 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Из Екатеринбурга в Курган дополнительным поездом можно будет отправиться уже 29 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во время проведения новогодних праздников железнодорожники организуют работу дополнительного поезда по маршруту Екатеринбург — Курган. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «ЮУЖД» — южно-уральского филиала ОАО «РЖД». «В период новогодних праздничных дней на ЮУЖД будет назначено 6 дополнительных поездов <…> Поезд № 210/209 Екатеринбург — Курган будет отправляться из Екатеринбурга 29 декабря, обратно из Кургана — 30 декабря», — сообщила пресс-служба ОАО «РЖД». По информации пресс-службы, в поезде будут специальные места для маломобильных пассажиров. Будут и раздельные мужские и женские купе, а также багажное купе. Домашних животных в поезде можно будет провезти без сопровождения владельцами в рамках отдельной услуги.

Во время проведения новогодних праздников железнодорожники организуют работу дополнительного поезда по маршруту Екатеринбург — Курган. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «ЮУЖД» — южно-уральского филиала ОАО «РЖД». «В период новогодних праздничных дней на ЮУЖД будет назначено 6 дополнительных поездов <…> Поезд № 210/209 Екатеринбург — Курган будет отправляться из Екатеринбурга 29 декабря, обратно из Кургана — 30 декабря», — сообщила пресс-служба ОАО «РЖД». По информации пресс-службы, в поезде будут специальные места для маломобильных пассажиров. Будут и раздельные мужские и женские купе, а также багажное купе. Домашних животных в поезде можно будет провезти без сопровождения владельцами в рамках отдельной услуги.