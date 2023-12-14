Из Кургана в Екатеринбург и обратно поедет дополнительный новогодний поезд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вокзал. Курган, поезда, зима, вокзал, ржд, железная дорога
Из Екатеринбурга в Курган дополнительным поездом можно будет отправиться уже 29 декабря Фото:

Во время проведения новогодних праздников железнодорожники организуют работу дополнительного поезда по маршруту Екатеринбург — Курган. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «ЮУЖД» — южно-уральского филиала ОАО «РЖД».

«В период новогодних праздничных дней на ЮУЖД будет назначено 6 дополнительных поездов <…> Поезд № 210/209 Екатеринбург — Курган будет отправляться из Екатеринбурга 29 декабря, обратно из Кургана — 30 декабря», — сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

По информации пресс-службы, в поезде будут специальные места для маломобильных пассажиров. Будут и раздельные мужские и женские купе, а также багажное купе. Домашних животных в поезде можно будет провезти без сопровождения владельцами в рамках отдельной услуги.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время проведения новогодних праздников железнодорожники организуют работу дополнительного поезда по маршруту Екатеринбург — Курган. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «ЮУЖД» — южно-уральского филиала ОАО «РЖД». «В период новогодних праздничных дней на ЮУЖД будет назначено 6 дополнительных поездов <…> Поезд № 210/209 Екатеринбург — Курган будет отправляться из Екатеринбурга 29 декабря, обратно из Кургана — 30 декабря», — сообщила пресс-служба ОАО «РЖД». По информации пресс-службы, в поезде будут специальные места для маломобильных пассажиров. Будут и раздельные мужские и женские купе, а также багажное купе. Домашних животных в поезде можно будет провезти без сопровождения владельцами в рамках отдельной услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...