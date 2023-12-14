Из Кургана в Екатеринбург и обратно поедет дополнительный новогодний поезд

Во время проведения новогодних праздников железнодорожники организуют работу дополнительного поезда по маршруту Екатеринбург — Курган. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «ЮУЖД» — южно-уральского филиала ОАО «РЖД».
«В период новогодних праздничных дней на ЮУЖД будет назначено 6 дополнительных поездов <…> Поезд № 210/209 Екатеринбург — Курган будет отправляться из Екатеринбурга 29 декабря, обратно из Кургана — 30 декабря», — сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».
По информации пресс-службы, в поезде будут специальные места для маломобильных пассажиров. Будут и раздельные мужские и женские купе, а также багажное купе. Домашних животных в поезде можно будет провезти без сопровождения владельцами в рамках отдельной услуги.
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