Путин заявил о росте инфляции в России

14 декабря 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Инфляция в РФ составляет 7,5%, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Президент России Владимир Путин рассказал о росте инфляции в стране. Сейчас она составляет примерно 7,5%. Такую цифру российский глава озвучил во время Прямой линии. «У нас подросла инфляция, к сожалению. 7.5%, может больше. Центробанк и правительство страны делают все необходимое, принимают меры», — подчеркнул Владимир Путин во время Прямой линии. Трансляцию проводит на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что ВВП страны в настоящий момент составляет 3,5%. Это шаг вперед, который Россия делает на фоне западных санкций. Прямая линия с Владимиром Путиным проходит 14 декабря. В ходе нее Путин поставил цель страны — укрепление суверенитета.

Президент России Владимир Путин рассказал о росте инфляции в стране. Сейчас она составляет примерно 7,5%. Такую цифру российский глава озвучил во время Прямой линии. «У нас подросла инфляция, к сожалению. 7.5%, может больше. Центробанк и правительство страны делают все необходимое, принимают меры», — подчеркнул Владимир Путин во время Прямой линии. Трансляцию проводит на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что ВВП страны в настоящий момент составляет 3,5%. Это шаг вперед, который Россия делает на фоне западных санкций. Прямая линия с Владимиром Путиным проходит 14 декабря. В ходе нее Путин поставил цель страны — укрепление суверенитета.