Путин заявил о росте инфляции в России

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Инфляция в РФ составляет 7,5%, отметил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Президент России Владимир Путин рассказал о росте инфляции в стране. Сейчас она составляет примерно 7,5%. Такую цифру российский глава озвучил во время Прямой линии.

«У нас подросла инфляция, к сожалению. 7.5%, может больше. Центробанк и правительство страны делают все необходимое, принимают меры», — подчеркнул Владимир Путин во время Прямой линии. Трансляцию проводит на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что ВВП страны в настоящий момент составляет 3,5%. Это шаг вперед, который Россия делает на фоне западных санкций.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит 14 декабря. В ходе нее Путин поставил цель страны — укрепление суверенитета.

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Президент России Владимир Путин рассказал о росте инфляции в стране. Сейчас она составляет примерно 7,5%. Такую цифру российский глава озвучил во время Прямой линии. «У нас подросла инфляция, к сожалению. 7.5%, может больше. Центробанк и правительство страны делают все необходимое, принимают меры», — подчеркнул Владимир Путин во время Прямой линии. Трансляцию проводит на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что ВВП страны в настоящий момент составляет 3,5%. Это шаг вперед, который Россия делает на фоне западных санкций. Прямая линия с Владимиром Путиным проходит 14 декабря. В ходе нее Путин поставил цель страны — укрепление суверенитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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