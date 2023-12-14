Путин заявил о росте инфляции в России

Президент России Владимир Путин рассказал о росте инфляции в стране. Сейчас она составляет примерно 7,5%. Такую цифру российский глава озвучил во время Прямой линии.
«У нас подросла инфляция, к сожалению. 7.5%, может больше. Центробанк и правительство страны делают все необходимое, принимают меры», — подчеркнул Владимир Путин во время Прямой линии. Трансляцию проводит на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что ВВП страны в настоящий момент составляет 3,5%. Это шаг вперед, который Россия делает на фоне западных санкций.
Прямая линия с Владимиром Путиным проходит 14 декабря. В ходе нее Путин поставил цель страны — укрепление суверенитета.
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