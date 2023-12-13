13 декабря 2023

Курганцы недовольны организацией дистанта для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, учитель, онлайн трансляция, онлайн, удаленка, дистанционное обучение, дистант
Родители учеников просят четкой организации обучения на дистанте Фото:

Родители некоторых курганских учеников недовольны организацией обучения в дистанционном формате. Уроки не начинаются по расписанию занятий, учителя задают задание и ничего не объясняют, рассказали URA.RU родители учеников.

«Школа до сих пор не может наладить дистанционное обучение. Занятия начинаются в разное время. Учителя в лучшем случае дают задания, но не объясняют материал. Часть учителей пользуются Zoom, с которым у учеников бывают проблемы, часть — YouTube. Хотелось бы более продуманной и четкой организации процесса», — рассказали родители учеников.

В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU сообщили, что жалоб на организацию обучения с применением дистанционных технологий в департамент социальной политики не поступало. «В школах города Кургана отработана система обучения с применением дистанционных технологий. Все образовательные организации города Кургана подключены к федеральной государственной информационной системе „Моя школа“. В полномочия школы входит составление расписания уроков и контроль за проведением уроков в дистанционном формате», — ответили в пресс-службе.

Также в мэрии отметили, что в России не существует образовательных платформ, обязательных для применения в образовательном процессе. Минпросвещения России рекомендовано использовать «Сферум» для реализации нового формата обучения.

URA.RU писало, что из-за аномальных холодов в Курганской области школьников перевели на дистанционный формат обучения. Школьники Кургана с 1-11 классы будут учиться дистанционно и 15 декабря.

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Родители некоторых курганских учеников недовольны организацией обучения в дистанционном формате. Уроки не начинаются по расписанию занятий, учителя задают задание и ничего не объясняют, рассказали URA.RU родители учеников. «Школа до сих пор не может наладить дистанционное обучение. Занятия начинаются в разное время. Учителя в лучшем случае дают задания, но не объясняют материал. Часть учителей пользуются Zoom, с которым у учеников бывают проблемы, часть — YouTube. Хотелось бы более продуманной и четкой организации процесса», — рассказали родители учеников. В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU сообщили, что жалоб на организацию обучения с применением дистанционных технологий в департамент социальной политики не поступало. «В школах города Кургана отработана система обучения с применением дистанционных технологий. Все образовательные организации города Кургана подключены к федеральной государственной информационной системе „Моя школа“. В полномочия школы входит составление расписания уроков и контроль за проведением уроков в дистанционном формате», — ответили в пресс-службе. Также в мэрии отметили, что в России не существует образовательных платформ, обязательных для применения в образовательном процессе. Минпросвещения России рекомендовано использовать «Сферум» для реализации нового формата обучения. URA.RU писало, что из-за аномальных холодов в Курганской области школьников перевели на дистанционный формат обучения. Школьники Кургана с 1-11 классы будут учиться дистанционно и 15 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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