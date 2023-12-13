13 декабря 2023

Курганским школьникам продлили дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники не пойдут в школу 15 декабря Фото:

Школьники Кургана с 1-11 классы из-за низкой температуры воздуха 15 декабря будут учиться дистанционно. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Кургана Елена Ситникова.

«Завтра, 15 декабря, в связи с сильным ветром и морозной погодой занятия первой и второй смены с 1 по 11 класс в очном формате отменяются. Школьники продолжат учиться в дистанционном режиме», — пишет мэр.

Из-за морозов очные занятия у школьников Курганской области отменяют с 7 декабря. Ранее стало известно, что 12 декабря температура в области составляла до -44 градусов. Также, по прогнозу регионального ЦГМС, до 15 декабря в регионе продолжит сохраняться аномально холодная погода.

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Школьники Кургана с 1-11 классы из-за низкой температуры воздуха 15 декабря будут учиться дистанционно. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Завтра, 15 декабря, в связи с сильным ветром и морозной погодой занятия первой и второй смены с 1 по 11 класс в очном формате отменяются. Школьники продолжат учиться в дистанционном режиме», — пишет мэр. Из-за морозов очные занятия у школьников Курганской области отменяют с 7 декабря. Ранее стало известно, что 12 декабря температура в области составляла до -44 градусов. Также, по прогнозу регионального ЦГМС, до 15 декабря в регионе продолжит сохраняться аномально холодная погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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