Курганским школьникам продлили дистанционное обучение

14 декабря 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Школьники не пойдут в школу 15 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьники Кургана с 1-11 классы из-за низкой температуры воздуха 15 декабря будут учиться дистанционно. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Завтра, 15 декабря, в связи с сильным ветром и морозной погодой занятия первой и второй смены с 1 по 11 класс в очном формате отменяются. Школьники продолжат учиться в дистанционном режиме», — пишет мэр. Из-за морозов очные занятия у школьников Курганской области отменяют с 7 декабря. Ранее стало известно, что 12 декабря температура в области составляла до -44 градусов. Также, по прогнозу регионального ЦГМС, до 15 декабря в регионе продолжит сохраняться аномально холодная погода.

Школьники Кургана с 1-11 классы из-за низкой температуры воздуха 15 декабря будут учиться дистанционно. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Завтра, 15 декабря, в связи с сильным ветром и морозной погодой занятия первой и второй смены с 1 по 11 класс в очном формате отменяются. Школьники продолжат учиться в дистанционном режиме», — пишет мэр. Из-за морозов очные занятия у школьников Курганской области отменяют с 7 декабря. Ранее стало известно, что 12 декабря температура в области составляла до -44 градусов. Также, по прогнозу регионального ЦГМС, до 15 декабря в регионе продолжит сохраняться аномально холодная погода.