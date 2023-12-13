Курганским школьникам продлили дистанционное обучение

Школьники Кургана с 1-11 классы из-за низкой температуры воздуха 15 декабря будут учиться дистанционно. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Кургана Елена Ситникова.
«Завтра, 15 декабря, в связи с сильным ветром и морозной погодой занятия первой и второй смены с 1 по 11 класс в очном формате отменяются. Школьники продолжат учиться в дистанционном режиме», — пишет мэр.
Из-за морозов очные занятия у школьников Курганской области отменяют с 7 декабря. Ранее стало известно, что 12 декабря температура в области составляла до -44 градусов. Также, по прогнозу регионального ЦГМС, до 15 декабря в регионе продолжит сохраняться аномально холодная погода.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.