Защитники просят оставить в Екатеринбурге тренера, осужденного за педофилию

Николай Ражев находится в больнице при СИЗО в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Защита осужденного за педофилию 85-летнего тренера Николая Ражева добивается того, чтобы мужчину не этапировали из Екатеринбурга. Адвокат Юлия Бузуева сказала URA.RU, что обратилась с такой просьбой к начальнику ГУФСИН по Свердловской области Александру Федорову.

«Во-первых, мы опасаемся этапирования. Это тяжелый процесс, тем более для пожилого человека. Во-вторых, к нему в СИЗО приходит супруга, которая передает ему лекарства. Не хотелось бы, чтобы ей пришлось ездить в другие города. Поэтому мы направили обращение на имя начальника ГУФСИН по Свердловской области [Федорова] с просьбой поместить тренера в ИК-10», — рассказала Бузуева. В пресс-службе ведомства URA.RU не стали отвечать, приходило ли обращение. «Это персональные данные, к нам поступает несколько тысяч обращений в год», — пояснили в ГУФСИН.

Через пять дней, 19 декабря, Ражеву исполнится 86 лет. Он признался Бузуевой, что у него в паспорте указана неверная дата рождения. «Там стоит 22 декабря, а у него день рождения — 19-го. Он не стал обращаться в милицию и менять паспорт, так и живет уже долгое время. Говорит, что полицейские два раза допустили ошибку в его жизни», — поделилась Бузуева.

В ИК-10, по словам защитницы, есть теннисный стол (Ражев как раз тренер по этому виду спорта). В текущий момент мужчина находится в больнице при СИЗО.

Уголовное дело против Ражева возбудили после слов одной из бывших воспитанниц. Она обвинила его в сексуальном насилии. Судебное разбирательство шло с 2021 года. В сентябре 2023-го Ражева приговорили к двум годам колонии.