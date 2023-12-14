Путин запретил банкам списывать с пенсионеров комиссию за оплату ЖКХ

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Банки не будут брать комиссию с пенсионеров за оплату коммунальных услуг Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

В России банки не будут списывать с пенсионеров комиссию за услуги ЖКХ. Об этом рассказал Владимир Путин.

«Неправильно списывать комиссию, особенно если касается пенсионеров. Она списываться не будет, решение принято», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Трансляцию мероприятия проводит URA.RU. Также он напомнил, что семьям положена субсидия, если они тратят на коммунальные услуги свыше 22% своего дохода.

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В России банки не будут списывать с пенсионеров комиссию за услуги ЖКХ. Об этом рассказал Владимир Путин. «Неправильно списывать комиссию, особенно если касается пенсионеров. Она списываться не будет, решение принято», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Трансляцию мероприятия проводит URA.RU. Также он напомнил, что семьям положена субсидия, если они тратят на коммунальные услуги свыше 22% своего дохода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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