Путин запретил банкам списывать с пенсионеров комиссию за оплату ЖКХ

14 декабря 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Банки не будут брать комиссию с пенсионеров за оплату коммунальных услуг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года В России банки не будут списывать с пенсионеров комиссию за услуги ЖКХ. Об этом рассказал Владимир Путин. «Неправильно списывать комиссию, особенно если касается пенсионеров. Она списываться не будет, решение принято», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Трансляцию мероприятия проводит URA.RU. Также он напомнил, что семьям положена субсидия, если они тратят на коммунальные услуги свыше 22% своего дохода.

В России банки не будут списывать с пенсионеров комиссию за услуги ЖКХ. Об этом рассказал Владимир Путин. «Неправильно списывать комиссию, особенно если касается пенсионеров. Она списываться не будет, решение принято», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Трансляцию мероприятия проводит URA.RU. Также он напомнил, что семьям положена субсидия, если они тратят на коммунальные услуги свыше 22% своего дохода.