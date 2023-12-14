Путин запретил банкам списывать с пенсионеров комиссию за оплату ЖКХ

Банки не будут брать комиссию с пенсионеров за оплату коммунальных услуг
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
В России банки не будут списывать с пенсионеров комиссию за услуги ЖКХ. Об этом рассказал Владимир Путин.
«Неправильно списывать комиссию, особенно если касается пенсионеров. Она списываться не будет, решение принято», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Трансляцию мероприятия проводит URA.RU. Также он напомнил, что семьям положена субсидия, если они тратят на коммунальные услуги свыше 22% своего дохода.
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