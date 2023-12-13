13 декабря 2023

Мигранты отказываются соблюдать запрет тюменских властей на работу в такси

Мигранты научились обходить запрет тюменских властей на работу в такси
© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел запрет на работу в такси для иностранцев Фото:

Мигранты оформляют аккаунты агрегатора «Яндекс.Go» на третьих лиц для того, чтобы обойти запрет властей Тюменской области на работу в такси для иностранцев. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. Ранее URA.RU писало о том, что глава региона Александр Моор запретил иностранцам, работающим по патентам, быть водителями такси в 2024 году.

«Сейчас мигранты массово оформляют аккаунты в „Яндекс.Go“ на третьих лиц, которые являются гражданами России. За эту услугу иностранцы платят тюменцам неплохие деньги. В некоторых случаях плата является ежемесячной. После оформления аккаунта мигрант продолжает работать по своим документам. При этом в системе будет зарегистрирован совершенно другой человек», — сообщил собеседник URA.RU.

По его словам, в некоторых случаях вознаграждение за помощь в оформлении аккаунта достигает 20 тысяч рублей. «Средний ценник — 10 тысяч рублей. Это если говорить о единоразовом вознаграждении. Размер ежемесячной платы составляет около 5 тысяч рублей», — сообщил инсайдер агентства.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты отказываются от заказов, которые им не нравятся. Водители «Яндекс.Go» стали включать на своих мобильных телефонах авиарежим, чтобы пропустить заявки, которые они не хотят выполнять.

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Мигранты оформляют аккаунты агрегатора «Яндекс.Go» на третьих лиц для того, чтобы обойти запрет властей Тюменской области на работу в такси для иностранцев. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. Ранее URA.RU писало о том, что глава региона Александр Моор запретил иностранцам, работающим по патентам, быть водителями такси в 2024 году. «Сейчас мигранты массово оформляют аккаунты в „Яндекс.Go“ на третьих лиц, которые являются гражданами России. За эту услугу иностранцы платят тюменцам неплохие деньги. В некоторых случаях плата является ежемесячной. После оформления аккаунта мигрант продолжает работать по своим документам. При этом в системе будет зарегистрирован совершенно другой человек», — сообщил собеседник URA.RU. По его словам, в некоторых случаях вознаграждение за помощь в оформлении аккаунта достигает 20 тысяч рублей. «Средний ценник — 10 тысяч рублей. Это если говорить о единоразовом вознаграждении. Размер ежемесячной платы составляет около 5 тысяч рублей», — сообщил инсайдер агентства. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты отказываются от заказов, которые им не нравятся. Водители «Яндекс.Go» стали включать на своих мобильных телефонах авиарежим, чтобы пропустить заявки, которые они не хотят выполнять.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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