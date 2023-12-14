Reuters: ВСУ не смогут применить истребители F-16

14 декабря 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Передача истребителей не сможет резко изменить ход конфликта Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переданные Украине истребители F-16 непригодны для взлетно-посадочных полос страны. Об этом написало издание Reuters, ссылаясь на слова западных военных чиновников и экспертов. «Самолеты [F-16] не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и импровизированных взлетно-посадочных полосах Украины», — передает Reuters слова чиновников и экспертов. Они отмечают, что передача истребителей не сможет резко изменить ход конфликта, поскольку для их использования потребуется время для обучения пилотов. Бывший украинский Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы страны могут начать использовать F-16 весной 2024 года. URA.RU приводило всю информацию, которая известна о передаче истребителей на Украину. Газета The Wall Street Journal писала, что в Киеве рассчитывают, что смогут ввести истребители F-16 в бой уже зимой. Однако представители США полагают, что ВСУ не будут готовы к этому до середины 2024 года.

Переданные Украине истребители F-16 непригодны для взлетно-посадочных полос страны. Об этом написало издание Reuters, ссылаясь на слова западных военных чиновников и экспертов. «Самолеты [F-16] не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и импровизированных взлетно-посадочных полосах Украины», — передает Reuters слова чиновников и экспертов. Они отмечают, что передача истребителей не сможет резко изменить ход конфликта, поскольку для их использования потребуется время для обучения пилотов. Бывший украинский Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы страны могут начать использовать F-16 весной 2024 года. URA.RU приводило всю информацию, которая известна о передаче истребителей на Украину. Газета The Wall Street Journal писала, что в Киеве рассчитывают, что смогут ввести истребители F-16 в бой уже зимой. Однако представители США полагают, что ВСУ не будут готовы к этому до середины 2024 года.