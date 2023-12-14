Путин не согласился с космическим ростом цен на «АвтоВАЗ»

14 декабря 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сказал, что «АвтоВАЗ» должен принимать меры для снижения цен на автомобили Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Цены на отечественные автомобили в России не улетели в космос, однако наблюдается повышение на 40%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии. «Цены на „АвтоВАЗ“ не улетели в космос, однако машины стали дороже на 40%, что тоже много, я понимаю. Связано с тем, что западные бренды ушли с рынка РФ с компонентами. Возник вопрос развития собственной базы. <…>„Автоваз“ справляется с выпуском автомобилей. Чем больше будет — тем меньше будет цена», — рассказал Владимир Путин. Он также отметил, что сейчас отечественные производители должны создать собственную компонентную базу для того, чтобы цены на машины начали снижаться. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.

Цены на отечественные автомобили в России не улетели в космос, однако наблюдается повышение на 40%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии. «Цены на „АвтоВАЗ“ не улетели в космос, однако машины стали дороже на 40%, что тоже много, я понимаю. Связано с тем, что западные бренды ушли с рынка РФ с компонентами. Возник вопрос развития собственной базы. <…>„Автоваз“ справляется с выпуском автомобилей. Чем больше будет — тем меньше будет цена», — рассказал Владимир Путин. Он также отметил, что сейчас отечественные производители должны создать собственную компонентную базу для того, чтобы цены на машины начали снижаться. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.