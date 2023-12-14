Путин не согласился с космическим ростом цен на «АвтоВАЗ»

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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, веста, лада, автоваз
Владимир Путин сказал, что «АвтоВАЗ» должен принимать меры для снижения цен на автомобили Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Цены на отечественные автомобили в России не улетели в космос, однако наблюдается повышение на 40%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Цены на „АвтоВАЗ“ не улетели в космос, однако машины стали дороже на 40%, что тоже много, я понимаю. Связано с тем, что западные бренды ушли с рынка РФ с компонентами. Возник вопрос развития собственной базы. <…>„Автоваз“ справляется с выпуском автомобилей. Чем больше будет — тем меньше будет цена», — рассказал Владимир Путин. Он также отметил, что сейчас отечественные производители должны создать собственную компонентную базу для того, чтобы цены на машины начали снижаться. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.

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Цены на отечественные автомобили в России не улетели в космос, однако наблюдается повышение на 40%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии. «Цены на „АвтоВАЗ“ не улетели в космос, однако машины стали дороже на 40%, что тоже много, я понимаю. Связано с тем, что западные бренды ушли с рынка РФ с компонентами. Возник вопрос развития собственной базы. <…>„Автоваз“ справляется с выпуском автомобилей. Чем больше будет — тем меньше будет цена», — рассказал Владимир Путин. Он также отметил, что сейчас отечественные производители должны создать собственную компонентную базу для того, чтобы цены на машины начали снижаться. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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