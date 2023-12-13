13 декабря 2023

Партийные контролеры проверили стоимость куриных яиц в ЯНАО

В Ноябрьске народные контролеры провели рейд сетевых магазинов города
© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень , яйца, яица
Самая высокая стоимость десятка яиц в Ноябрьске составляет 150 рублей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) народные контролеры узнали, по какой цене можно купить куриные яйца в сетевых магазинах города. Об этом представители политической партии сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Провели совместный рейд с представителем общественной палаты города. Прошли по сетевым магазинам. Объект внимания — куриные яйца. Тем более понимаем, как важен этот продукт в преддверии празднования Нового года. Цены разные — от 100 до 150 рублей за десяток. Взлет почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Представители политической партии заверили, что продолжат следить за динамикой цен на куриные яйца и другие продукты. Результаты будут отправлены в ФАС и Роспотребнадзор.

Ранее URA.RU сообщило о росте цен на куриные яйца в Салехарде (ЯНАО). Самая низкая стоимость десятка яиц в городе — 150 рублей.

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В Ноябрьске (ЯНАО) народные контролеры узнали, по какой цене можно купить куриные яйца в сетевых магазинах города. Об этом представители политической партии сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Провели совместный рейд с представителем общественной палаты города. Прошли по сетевым магазинам. Объект внимания — куриные яйца. Тем более понимаем, как важен этот продукт в преддверии празднования Нового года. Цены разные — от 100 до 150 рублей за десяток. Взлет почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении. Представители политической партии заверили, что продолжат следить за динамикой цен на куриные яйца и другие продукты. Результаты будут отправлены в ФАС и Роспотребнадзор. Ранее URA.RU сообщило о росте цен на куриные яйца в Салехарде (ЯНАО). Самая низкая стоимость десятка яиц в городе — 150 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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