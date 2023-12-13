Партийные контролеры проверили стоимость куриных яиц в ЯНАО

В Ноябрьске народные контролеры провели рейд сетевых магазинов города

14 декабря 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Самая высокая стоимость десятка яиц в Ноябрьске составляет 150 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) народные контролеры узнали, по какой цене можно купить куриные яйца в сетевых магазинах города. Об этом представители политической партии сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Провели совместный рейд с представителем общественной палаты города. Прошли по сетевым магазинам. Объект внимания — куриные яйца. Тем более понимаем, как важен этот продукт в преддверии празднования Нового года. Цены разные — от 100 до 150 рублей за десяток. Взлет почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении. Представители политической партии заверили, что продолжат следить за динамикой цен на куриные яйца и другие продукты. Результаты будут отправлены в ФАС и Роспотребнадзор. Ранее URA.RU сообщило о росте цен на куриные яйца в Салехарде (ЯНАО). Самая низкая стоимость десятка яиц в городе — 150 рублей.

В Ноябрьске (ЯНАО) народные контролеры узнали, по какой цене можно купить куриные яйца в сетевых магазинах города. Об этом представители политической партии сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Провели совместный рейд с представителем общественной палаты города. Прошли по сетевым магазинам. Объект внимания — куриные яйца. Тем более понимаем, как важен этот продукт в преддверии празднования Нового года. Цены разные — от 100 до 150 рублей за десяток. Взлет почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении. Представители политической партии заверили, что продолжат следить за динамикой цен на куриные яйца и другие продукты. Результаты будут отправлены в ФАС и Роспотребнадзор. Ранее URA.RU сообщило о росте цен на куриные яйца в Салехарде (ЯНАО). Самая низкая стоимость десятка яиц в городе — 150 рублей.