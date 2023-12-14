Путин: Россия нуждается в мигрантах

Владимир Путин заявил, что в России нужно открывать больше школ для мигрантов
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Россия нуждается в мигрантах, поэтому должны открываться все больше школ для обучения приезжих. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.
«Мигранты — непростая проблема, характерная для многих стран мира. У нас 2.9% безработицы, но потребность на рынке труда есть. Но это не значит, что мы в ущерб населению должны решать проблемы. Мы заинтересованы в квалифицированной рабочей силе. Нужно готовить мигрантов заранее, открывать русские школы. <…> Нужно создавать человеческие условия для мигрантов», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с «Итогов года».
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