Путин: Россия нуждается в мигрантах

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
Владимир Путин заявил, что в России нужно открывать больше школ для мигрантов Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Россия нуждается в мигрантах, поэтому должны открываться все больше школ для обучения приезжих. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Мигранты — непростая проблема, характерная для многих стран мира. У нас 2.9% безработицы, но потребность на рынке труда есть. Но это не значит, что мы в ущерб населению должны решать проблемы. Мы заинтересованы в квалифицированной рабочей силе. Нужно готовить мигрантов заранее, открывать русские школы. <…> Нужно создавать человеческие условия для мигрантов», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с «Итогов года».

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Россия нуждается в мигрантах, поэтому должны открываться все больше школ для обучения приезжих. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии. «Мигранты — непростая проблема, характерная для многих стран мира. У нас 2.9% безработицы, но потребность на рынке труда есть. Но это не значит, что мы в ущерб населению должны решать проблемы. Мы заинтересованы в квалифицированной рабочей силе. Нужно готовить мигрантов заранее, открывать русские школы. <…> Нужно создавать человеческие условия для мигрантов», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с «Итогов года».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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