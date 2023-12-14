Егору Перминову 30 лет, депутатом он был в 2017—2022 годах Фото: страница Егора Перминова в соцсети «ВКонтакте»

Стали известны новые детали биографии экс-депутата думы Рефтинского (Свердловская область) от «Справедливой России» Егора Перминова, который днем 14 декабря дозвонился на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина с жалобой на медицину. В сентябре 2021 года Перминова повторно поймали на пьяной езде, его судимость якобы до сих пор не погашена.

Приговором суда от 26 октября 2021-го с URA.RU поделился городской чиновник (после обращения к Путину недоброжелателей у Перминова среди представителей власти стало больше). Из документа следует, что в сентябре 2020-го Перминова — на тот момент депутата — на полтора года лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде, но уже 4 сентября 2021-го он снова сел пьяным за руль. Гаишники поймали Перминова ночью на пути с городского пляжа в сторону дома на ул. Юбилейная, 18. Он управлял личным Mercedes-Benz.

Перминов признал вину, поэтому суд прошел быстро. Ему назначили 200 часов исправительных работ «с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года». В декабре 2022-го Перминова исключили из думы — «в связи с вступлением в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда».

Получить комментарий самого Перминова к моменту публикации не удалось, он не ответил на звонок корреспондента. В своем обращении к Путину Перминов заявил, что власти занимаются благоустройством, но забыли про медицину: в местной больнице якобы до сих пор советская обстановка, а качество предоставляемых людям услуг страдает. Путин обещал разобраться. Губернатор Евгений Куйвашев оперативно отправил в Рефтинский главу свердловского минздрава Андрей Карлова.

Скриншот документа, предоставленного читателем URA.RU

В партии Егор Перминов на хорошем счету. На фото он — с главой реготделения СР, депутатом ГД Андреем Кузнецовым Фото: соцсети