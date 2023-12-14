Министр экстренно выехал в Рефтинский после жалобы свердловчанина Путину

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов выехал в ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» после жалобы местного жителя Егора Перминова на медобслуживание. Об этом сообщил источник URA.RU, а позднее информацию подтвердили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Карлов экстренно поехал в горбольницу. Ожидается разговор с и. о. главврача учреждения», — анонсировал собеседник агентства.
«В Рефтинский по моему поручению выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения. Отдельное внимание уделим условиям труда врачей и медицинских работников», — приводит слова губернатора Евгения Куйвашева ДИП.
Обновлено в 17:34. В первый и во второй абзацы добавлены уточнения.
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