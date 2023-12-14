Министр экстренно выехал в Рефтинский после жалобы свердловчанина Путину

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Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, карлов андрей
Андрей Карлов выехал в ГО Рефтинский из-за жалобы на отсутствие врачей Фото:
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Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов выехал в ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» после жалобы местного жителя Егора Перминова на медобслуживание. Об этом сообщил источник URA.RU, а позднее информацию подтвердили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Карлов экстренно поехал в горбольницу. Ожидается разговор с и. о. главврача учреждения», — анонсировал собеседник агентства.

«В Рефтинский по моему поручению выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения. Отдельное внимание уделим условиям труда врачей и медицинских работников», — приводит слова губернатора Евгения Куйвашева ДИП.

Обновлено в 17:34. В первый и во второй абзацы добавлены уточнения.

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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов выехал в ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» после жалобы местного жителя Егора Перминова на медобслуживание. Об этом сообщил источник URA.RU, а позднее информацию подтвердили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Карлов экстренно поехал в горбольницу. Ожидается разговор с и. о. главврача учреждения», — анонсировал собеседник агентства. «В Рефтинский по моему поручению выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения. Отдельное внимание уделим условиям труда врачей и медицинских работников», — приводит слова губернатора Евгения Куйвашева ДИП. Обновлено в 17:34. В первый и во второй абзацы добавлены уточнения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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