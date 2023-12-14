Министр экстренно выехал в Рефтинский после жалобы свердловчанина Путину

Андрей Карлов выехал в ГО Рефтинский из-за жалобы на отсутствие врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов выехал в ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» после жалобы местного жителя Егора Перминова на медобслуживание. Об этом сообщил источник URA.RU, а позднее информацию подтвердили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Карлов экстренно поехал в горбольницу. Ожидается разговор с и. о. главврача учреждения», — анонсировал собеседник агентства.

«В Рефтинский по моему поручению выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения. Отдельное внимание уделим условиям труда врачей и медицинских работников», — приводит слова губернатора Евгения Куйвашева ДИП.

Обновлено в 17:34. В первый и во второй абзацы добавлены уточнения.