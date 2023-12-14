Курганские бойцы ЧВК «Вагнер» получат удостоверения ветеранов СВО

Курганцы, служившие в ЧВК «Вагнер», получат удостоверения ветеранов боевых действий на одной из ближайших церемоний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганские бойцы, служившие в ЧВК «Вагнер», вошли в число тех, кто получит удостоверения ветеранов боевых действий, которые подготовил Госфонд «Защитники Отечества». Информация об этом расположена в telegram-канале информационного агентства ТАСС.

«Около 250 удостоверений ветеранов боевых действий для бойцов ЧВК „Вагнер“ подготовлено фондом „Защитники Отечества“. Как рассказал член наблюдательного совета фонда Алексей Романов, ближайшие церемонии выдачи должны пройти в Краснодаре, Анапе и Кургане», — пишет ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что бойцы ЧВК «Вагнер» из Кургана ждут удостоверения ветеранов, чтобы уехать на СВО. Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина сообщала, что от курганских бойцов ЧВК «Вагнер» было зарегистрировано 46 заявлений на выдачу удостоверений. Также год назад президент РФ Владимир Путин заявлял о приравнивании соцправ бойцов ЧВК к военнослужащим ВС России.