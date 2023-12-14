Работы планируют начать в 2024 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов анонсировал ремонт в больнице Рефтинского, на состояние которой днем 14 декабря пожаловались президенту РФ Владимиру Путину. Заявление Карлов сделал по итогам совещания, на которое его срочно отправил губернатор Евгений Куйвашев.

По словам Карлова, в прошлом году больнице выделили 5,8 миллиона рублей, на 2,3 миллиона она закупила 23 единицы медтехники. «На будущий год мы готовим проектно-сметную документацию и думаю, что во второй половине года приступим к капитальному ремонту оставшихся помещений», — передает слова Карлова департамент информполитики региона.

Главврач больницы Игорь Брагин заявил журналистам, что не считает текущие помещения больницы «убитыми». «Но настал тот час, тот период, когда надо провести капитальный ремонт. В этой поликлинике четыре этажа, если первый этаж отремонтировали капитально, то мы уже взялись за второй, третий, четвертый этажи. Как сказал Андрей Александрович [Карлов], [готовятся] проектная документация и ремонтные работы», — цитирует Брагина уже корреспондент URA.RU.

Интересно, что в это же время журналисты пообщались с уборщицей, которая рассказала, что на недавно отремонтированном первом этаже «все разваливается», а сама она работает за 16 тысяч рублей (Карлов утверждает, что проблем с зарплатами нет). Брагин постарался оградить женщину от прессы. Медсестра, попросившая не называть имени, также пожаловалась URA.RU на отсутствие охраны.

О проблемах с медициной в Рефтинском Путину сообщил экс-депутат местной думы Егор Перминов. Он заявил, что власти занимаются благоустройством, но забыли о том, что в больнице якобы до сих пор советская обстановка, а качество предоставляемых людям услуг страдает. Путин обещал разобраться.

Корреспондент URA.RU лично побывал в больнице, ставшей известной на всю страну Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Игорь Брагин Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU