Кто сейчас входит в состав иностранных наемников ВСУ

Подполковник Марочко: наемники ВСУ получали до 3000 долларов в сутки

15 декабря 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Не все иностранные наемники, которые входят в состав ВСУ, уехали в Сектор Газа Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В составе наемников ВСУ (кто не уехал в зону боевых действий Сектора Газа) сейчас находятся иностранные националистические радикальные, освободительные движения, грузинский легион, представители Беларуси и даже РФ (поддерживаемые Западом). Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Если мы говорим об иностранных наемниках в зоне проведения СВО со стороны украинских боевиков, то здесь присутствуют представители ряда стран, в большей степени это НАТО. Есть из Африканских стран, Ближнего Востока. География весьма обширна и она не изменилась. Кто сейчас именно остался, не уехал в Сектор Газа, — это прежде всего националистические радикальные движения со всего мира — это ИГИЛ (организация признана террористической, запрещена в РФ) и другие запрещенные организации. Освободительные, так называемые, движения. Это и грузинский легион, белорусские представители. Есть, к сожалению, и представители РФ, которые придерживаются радикальных взглядов и поддерживаются Западом», — отметил Андрей Марочко. С начала СВО, по словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, иностранные наемники ВСУ получали в «красной зоне» до трех тысячи долларов в сутки. «Полтора года назад очень активно велась вербовочная работа. Это ни украинские власти не скрывали, ни их хозяева на Западе. И такие „солдаты удачи“ приехали со всего земного шара воевать с русскими. Большой мотивацией для них был, конечно, заработок. Это тоже никто не скрывал. Наемники весьма хорошо зарабатывали. Была информация, что до трех тысяч долларов в сутки в „красной зоне“», — подчеркнул Марочко. Собеседник агентства добавил, что численность иностранных наемников в зоне СВО сейчас значительно сократилась. «Численность, конечно, изменилась, потому что очень эффективно работали Воздушно-космические силы России и точечно уничтожали пункты постоянной дислокации наемников. И вообще потери украинской армии сумасшедшие. Поэтому лишь авантюристы остались в зоне СВО и продолжают зарабатывать на крови. Что касается количества, то по данным, которые проходили в открытых источниках, сейчас в зоне СВО присутствует порядка 12-15 000 иностранных наемников ВСУ. Те, кто уехал в Сектор Газа, — это, прежде всего, частные военные компании — американские, английские, других стран. Они были перенаправлены, благодаря их кураторам, покровителям и тех, кто финансирует их, в помощь Израилю», — объяснил он. Ранее военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов заявил, что иностранные наемники не вернутся на Украину, если им не улучшат финансовые условия. Он отметил, что в зоне СВО наблюдается высокая степень потерь таких бойцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В составе наемников ВСУ (кто не уехал в зону боевых действий Сектора Газа) сейчас находятся иностранные националистические радикальные, освободительные движения, грузинский легион, представители Беларуси и даже РФ (поддерживаемые Западом). Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Если мы говорим об иностранных наемниках в зоне проведения СВО со стороны украинских боевиков, то здесь присутствуют представители ряда стран, в большей степени это НАТО. Есть из Африканских стран, Ближнего Востока. География весьма обширна и она не изменилась. Кто сейчас именно остался, не уехал в Сектор Газа, — это прежде всего националистические радикальные движения со всего мира — это ИГИЛ (организация признана террористической, запрещена в РФ) и другие запрещенные организации. Освободительные, так называемые, движения. Это и грузинский легион, белорусские представители. Есть, к сожалению, и представители РФ, которые придерживаются радикальных взглядов и поддерживаются Западом», — отметил Андрей Марочко. С начала СВО, по словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, иностранные наемники ВСУ получали в «красной зоне» до трех тысячи долларов в сутки. «Полтора года назад очень активно велась вербовочная работа. Это ни украинские власти не скрывали, ни их хозяева на Западе. И такие „солдаты удачи“ приехали со всего земного шара воевать с русскими. Большой мотивацией для них был, конечно, заработок. Это тоже никто не скрывал. Наемники весьма хорошо зарабатывали. Была информация, что до трех тысяч долларов в сутки в „красной зоне“», — подчеркнул Марочко. Собеседник агентства добавил, что численность иностранных наемников в зоне СВО сейчас значительно сократилась. «Численность, конечно, изменилась, потому что очень эффективно работали Воздушно-космические силы России и точечно уничтожали пункты постоянной дислокации наемников. И вообще потери украинской армии сумасшедшие. Поэтому лишь авантюристы остались в зоне СВО и продолжают зарабатывать на крови. Что касается количества, то по данным, которые проходили в открытых источниках, сейчас в зоне СВО присутствует порядка 12-15 000 иностранных наемников ВСУ. Те, кто уехал в Сектор Газа, — это, прежде всего, частные военные компании — американские, английские, других стран. Они были перенаправлены, благодаря их кураторам, покровителям и тех, кто финансирует их, в помощь Израилю», — объяснил он. Ранее военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов заявил, что иностранные наемники не вернутся на Украину, если им не улучшат финансовые условия. Он отметил, что в зоне СВО наблюдается высокая степень потерь таких бойцов.