Румыния заявила об упавшем в стране российском дроне: что известно

Российского посла в Румынии вызвали в МИД после падения дрона на границе

14 декабря 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

В Румынии упал дрон на границе с Украиной Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU Минобороны Румынии сообщило о падении якобы российского беспилотника на границе страны. При этом официальных подтверждений этому инциденту от российского военного ведомства не последовало. URA.RU рассказывает, что известно о падении дрона. В Минобороны Румынии сообщили, что в ночь на 14 декабря была обнаружена воронка от беспилотника примерно в четырех километрах от украинской границы, вблизи поселка Гринду. Ее диаметр составлял 1,5 метра. Они связали это с «российскими атаками» на украинскую инфраструктуру, в районе измаильского порта.

После того, как дрон был обнаружен, в воздух были подняты немецкие и американские истребители. В районе происшествия также действовали румынские военные.

Журналисты немецкого издания Bild подчеркнули, что пилоты установили зрительный контакт над воздушным пространством на границе с Румынией. При этом за ситуацией следило НАТО.

МИД Румынии выразило протест в связи с происшествием. В ведомстве назвали произошедшее «новым нарушением воздушного пространства». Посла России в Румынии Валерия Кузьмина также вызвали в МИД из-за падения беспилотника на территории страны.

Официальный представитель НАТО Дилан Уайт уточнил, что у альянса нет данных, что это именно российский беспилотник упал на румынской территории. Об этом он написал в соцсети X.

Минобороны РФ не подтверждало, что упавший дрон в Румынии принадлежит Украине. Также не сообщалось об ударах по украинской территории в ночь на 14 декабря. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Это уже четвертый подобный инцидент за последние несколько месяцев. В сентябре Румыния уведомила НАТО об обнаружении обломков беспилотника на территории страны у границы с Украиной. Далее президент страны Клаус Йоханнис отметил, что обломки не принадлежали российскому беспилотнику. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также не подтверждал этого.

Минобороны Румынии сообщило о падении якобы российского беспилотника на границе страны. При этом официальных подтверждений этому инциденту от российского военного ведомства не последовало. URA.RU рассказывает, что известно о падении дрона. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Это уже четвертый подобный инцидент за последние несколько месяцев. В сентябре Румыния уведомила НАТО об обнаружении обломков беспилотника на территории страны у границы с Украиной. Далее президент страны Клаус Йоханнис отметил, что обломки не принадлежали российскому беспилотнику. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также не подтверждал этого.