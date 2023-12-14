Румыния заявила об упавшем в стране российском дроне: что известно

Минобороны Румынии сообщило о падении якобы российского беспилотника на границе страны. При этом официальных подтверждений этому инциденту от российского военного ведомства не последовало. URA.RU рассказывает, что известно о падении дрона.
- В Минобороны Румынии сообщили, что в ночь на 14 декабря была обнаружена воронка от беспилотника примерно в четырех километрах от украинской границы, вблизи поселка Гринду. Ее диаметр составлял 1,5 метра. Они связали это с «российскими атаками» на украинскую инфраструктуру, в районе измаильского порта.
- После того, как дрон был обнаружен, в воздух были подняты немецкие и американские истребители. В районе происшествия также действовали румынские военные.
- Журналисты немецкого издания Bild подчеркнули, что пилоты установили зрительный контакт над воздушным пространством на границе с Румынией. При этом за ситуацией следило НАТО.
- МИД Румынии выразило протест в связи с происшествием. В ведомстве назвали произошедшее «новым нарушением воздушного пространства». Посла России в Румынии Валерия Кузьмина также вызвали в МИД из-за падения беспилотника на территории страны.
- Официальный представитель НАТО Дилан Уайт уточнил, что у альянса нет данных, что это именно российский беспилотник упал на румынской территории. Об этом он написал в соцсети X.
- Минобороны РФ не подтверждало, что упавший дрон в Румынии принадлежит Украине. Также не сообщалось об ударах по украинской территории в ночь на 14 декабря.
URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
Это уже четвертый подобный инцидент за последние несколько месяцев. В сентябре Румыния уведомила НАТО об обнаружении обломков беспилотника на территории страны у границы с Украиной. Далее президент страны Клаус Йоханнис отметил, что обломки не принадлежали российскому беспилотнику. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также не подтверждал этого.
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