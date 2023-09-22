Президент Румынии не стал связывать падение беспилотников с атакой РФ

23 сентября 2023 в 02:16 Размер текста - 17 +

В Румынии усилят границы с Украиной системами ПВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Падение осколков от российских дронов не является атакой России на румынские населенные пункты, так как они не являются целями российских военных. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. «Беспилотники России не направлены на Румынию, ситуация неприемлема. Дроны не атакуют Румынию, но то, что их обломки падают на территорию страны, является реальной проблемой, которую нужно решать», — цитируют слова Йоханниса сайт Agerpres . Йоханнис добавил, что из-за обилия обломков Румыния намерена усилить границы с Украиной дополнительными системами ПВО. Ранее Румыния уведомила Североатлантический альянс об обнаружении обломков беспилотника на территории страны у границы с Украиной, передает телеканал 360. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет сведений о том, что обломки являются результатом намеренной атаки со стороны России. На это основатель и ведущий аналитик группы раннего предупреждения и распространения угроз T-Intelligence Влад Шутеа заявил, что НАТО преуменьшает роль России в данных инцидентах для уменьшения эскалации конфликта. Как отметил военный аналитик Александр Михайлов, для европейских стран, выступающих за начало переговоров между Москвой и Киевом, обломки беспилотников являются аргументом сторону склонения России и Украины к диалогу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Падение осколков от российских дронов не является атакой России на румынские населенные пункты, так как они не являются целями российских военных. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. «Беспилотники России не направлены на Румынию, ситуация неприемлема. Дроны не атакуют Румынию, но то, что их обломки падают на территорию страны, является реальной проблемой, которую нужно решать», — цитируют слова Йоханниса сайт Agerpres. Йоханнис добавил, что из-за обилия обломков Румыния намерена усилить границы с Украиной дополнительными системами ПВО. Ранее Румыния уведомила Североатлантический альянс об обнаружении обломков беспилотника на территории страны у границы с Украиной, передает телеканал 360. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет сведений о том, что обломки являются результатом намеренной атаки со стороны России. На это основатель и ведущий аналитик группы раннего предупреждения и распространения угроз T-Intelligence Влад Шутеа заявил, что НАТО преуменьшает роль России в данных инцидентах для уменьшения эскалации конфликта. Как отметил военный аналитик Александр Михайлов, для европейских стран, выступающих за начало переговоров между Москвой и Киевом, обломки беспилотников являются аргументом сторону склонения России и Украины к диалогу.