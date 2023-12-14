Экс-участница проекта на телеканале ТНТ записала гимн для ямальского фестиваля. Видео

Певица STAZZY записала гимн фестиваля «Дыхание Арктики»

14 декабря 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Премьера клипа на песню «Дыши» состоялась 14 декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бывшая участница проекта «Песни» на телеканале ТНТ, певица STAZZY записала песню «Дыши» на гимн фестиваля «Дыхание Арктики». Об этом сообщили журналисты. «Певица STAZZY записала гимн фестиваля „Дыхание Арктики“. Премьера клипа на песню состоялась 14 декабря», — рассказали журналисты «Ямал 1». Видео снимали в тундре и на ледоколе. Фестиваль «Дыхание Арктики» призван содействовать сохранению и развитию самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера. Проект является частью программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В этом году фестиваль завершился в конце ноября. Он собрал представителей коренных народов Севера из ЯНАО, ХМАО, Карелии, Самарской области и других регионов страны. Творческие коллективы и сольные исполнители со всей России представили танцевальные и музыкальные номера.

Бывшая участница проекта «Песни» на телеканале ТНТ, певица STAZZY записала песню «Дыши» на гимн фестиваля «Дыхание Арктики». Об этом сообщили журналисты. «Певица STAZZY записала гимн фестиваля „Дыхание Арктики“. Премьера клипа на песню состоялась 14 декабря», — рассказали журналисты «Ямал 1». Видео снимали в тундре и на ледоколе. Фестиваль «Дыхание Арктики» призван содействовать сохранению и развитию самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера. Проект является частью программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В этом году фестиваль завершился в конце ноября. Он собрал представителей коренных народов Севера из ЯНАО, ХМАО, Карелии, Самарской области и других регионов страны. Творческие коллективы и сольные исполнители со всей России представили танцевальные и музыкальные номера.