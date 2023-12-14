В свердловской больнице, на которую пожаловались Путину, работают за 19 тысяч рублей. Фото, видео

В рефтинской больнице, о которой узнал Путин, получают 19 тысяч

14 декабря 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Ремонт в больнице обещают начать в 2024-м Фото: Илья Московец © URA.RU Медсестры в рефтинской больнице, на которую днем 14 декабря пожаловались президенту РФ Владимиру Путину во время его «прямой линии», работают за 19 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали сотрудницы медучреждения, когда его покинула чиновничья делегация. Они показали реальную обстановку. «Ремонт не делался тут [в приемном покое] уже давно, тоже самое с нашими зарплатами. Моя зарплата в среднем — 19 тысяч [рублей] в месяц, дорожные карты мы не получаем. Как и у всех — чисто оклады. Вот в таких условиях еще и в одиночестве, без санитаров. Мы в ночь работаем одни сейчас. Вот грязь — кто приходил, натоптал, рвота и другие могут быть биологические жидкости. Соответственно, придет другой человек [пациент], будет сидеть и ждать в такой обстановке, потому что санитарка (уборщица) придет только в 8 утра», — поделилась женщина. По виду ее и коллег — терпение персонала на исходе. О проблемах с больницей в Рефтинском Путину рассказал экс-депутат Егор Перминов. Он заявил, что там до сих пор царит советская обстановка, а качество предоставляемых людям услуг страдает. Президент пообещал разобраться. Губернатор Евгений Куйвашев тут же отправил профильного министра Андрея Карлова на место. Тот провел совещание с главврачом Игорем Брагиным. Журналистам показали отремонтированный первый этаж и анонсировали скорый ремонт других помещений. Когда уборщица начала рассказывать телерепортерам, что недавно отремонтированные помещения уже разваливаются, а ее зарплата составляет всего 16 тысяч рублей, вмешался Брагин. Карлов проблемы с выплатами отрицал. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Медсестры в рефтинской больнице, на которую днем 14 декабря пожаловались президенту РФ Владимиру Путину во время его «прямой линии», работают за 19 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали сотрудницы медучреждения, когда его покинула чиновничья делегация. Они показали реальную обстановку. «Ремонт не делался тут [в приемном покое] уже давно, тоже самое с нашими зарплатами. Моя зарплата в среднем — 19 тысяч [рублей] в месяц, дорожные карты мы не получаем. Как и у всех — чисто оклады. Вот в таких условиях еще и в одиночестве, без санитаров. Мы в ночь работаем одни сейчас. Вот грязь — кто приходил, натоптал, рвота и другие могут быть биологические жидкости. Соответственно, придет другой человек [пациент], будет сидеть и ждать в такой обстановке, потому что санитарка (уборщица) придет только в 8 утра», — поделилась женщина. По виду ее и коллег — терпение персонала на исходе. О проблемах с больницей в Рефтинском Путину рассказал экс-депутат Егор Перминов. Он заявил, что там до сих пор царит советская обстановка, а качество предоставляемых людям услуг страдает. Президент пообещал разобраться. Губернатор Евгений Куйвашев тут же отправил профильного министра Андрея Карлова на место. Тот провел совещание с главврачом Игорем Брагиным. Журналистам показали отремонтированный первый этаж и анонсировали скорый ремонт других помещений. Когда уборщица начала рассказывать телерепортерам, что недавно отремонтированные помещения уже разваливаются, а ее зарплата составляет всего 16 тысяч рублей, вмешался Брагин. Карлов проблемы с выплатами отрицал.