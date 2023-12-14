14 декабря 2023

Пермские заводы попали под санкции Японии

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, мотовилихинские заводы, мотовилиха, цех розлива жидкой стали
Токио ограничивает работу с промпредприятиями Перми Фото:

Япония опубликовала новые санкционные списки. В перечне значатся три пермских предприятия. Это ЗАО «Специальное конструкторское бюро», ПАО «Мотовилихинские заводы», и пермский завод Машиностроитель.

«ЗАО „Специальное конструкторское бюро“; AO „Пермский завод Машиностроитель“; ПАО „Мотовилихинские заводы“», — перечислены в списке пермские предприятия. Документ опубликован на опубликован на сайте министерства иностранных дел Японии.

Япония также ввела запрет на импорт непромышленных алмазов из России. Ограничения касаются 57 компаний из России. Ранее США внесли в санкционный список Пермский пороховой завод.

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Япония опубликовала новые санкционные списки. В перечне значатся три пермских предприятия. Это ЗАО «Специальное конструкторское бюро», ПАО «Мотовилихинские заводы», и пермский завод Машиностроитель. «ЗАО „Специальное конструкторское бюро“; AO „Пермский завод Машиностроитель“; ПАО „Мотовилихинские заводы“», — перечислены в списке пермские предприятия. Документ опубликован на опубликован на сайте министерства иностранных дел Японии. Япония также ввела запрет на импорт непромышленных алмазов из России. Ограничения касаются 57 компаний из России. Ранее США внесли в санкционный список Пермский пороховой завод.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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